"AlgoKids" in Theres: Kinder lernen Programmieren

Mit dem Projekt sollen Grundschüler ab der dritten Klasse programmieren lernen. Sie schreiben dazu Algorithmen, deswegen heißt das Programm "AlgoKids".

Erfolgreiches Konzept der AlgoKids

Die Johann-Peter-Wagner-Schule in Theres im unterfränkischen Landkreis Haßfurt hatte den Zuschlag im letzten Jahr im November erhalten, und die Schülerinnen und Schüler zeigen jetzt, was sie in wenigen Monaten gelernt haben.

"Die Motivation, die wir in den Schülerinnen und Schülern und auch in den Lehrkräften wecken konnten, das hätten wir uns nicht besser wünschen können." Katharina Geldreich, Informatikdidaktin

Benotet wird das Programmieren nicht. Die Kinder lernen vielmehr spielerisch, Bewegungsabläufe einer Figur am Bildschirm in einen Ablauf von Einzelschritten zu zerlegen. Die TU München liefert bei AlgoKids nur das Grundkonzept, das eigentlich für Drittklässler konzipiert ist. Doch in Theres werden schon Erstklässler spielerisch ans Programmieren herangeführt.

Freistaat hilft finanziell

Das Geld für die Computer muss die Schule selbst tragen. Doch der Freistaat will dabei mit 90.000 Euro unter die Arme greifen. Eine Investition, die sich rechnet.

"Man merkt ja auch, dass diejenigen, die früh damit in Berührung gekommen sind, das selbstverständlich in ihr Studium integrieren. Sie beherrschen die Technik, ohne später von der Technik beherrscht zu werden." Dorothee Bär, Digitalisierungsbeauftragte