ALG II-Anträge: Unmut bei Solo-Selbstständigen

Abstand, Masken, Kontaktbeschränkungen – Für die selbstständige Fotografin Sophie Berg sind die Corona-Beschränkungen ein Jobkiller. Ihr Hauptgeschäft Hochzeitsfotografie ist seit Mitte März vollständig weggebrochen. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, beantragt Sophie Berg, die in Wirklichkeit anders heißt, beim Jobcenter Grundsicherung. „Vereinfachter Antrag auf Grundsicherung/Arbeitslosengeld II“ steht über dem fünfseitigen Formular, zu dem Selbstständige noch eine zweiseitige „vereinfachte Anlage“ über ihr Einkommen ausfüllen müssen. Doch so einfach scheint die Sache dann doch nicht.

Formularflut vom Jobcenter

Denn das Jobcenter schickte Sophie Berg erst einmal rund 45 Seiten Formulare. Dazu eine Liste, welche Dokumente, Unterlagen und Berichte sie beifügen soll. Sophie Berg ist verunsichert. Auch, weil die Behörde Vermögensauskünfte von ihr und ihrem Mann einfordert, der Mitinhaber ihres Kleinstunternehmens ist. Dabei sieht der vereinfachte Antrag auf Grundsicherung vor, dass eine Vermögensprüfung nur anfällt, wenn die finanziellen Rücklagen von ihr und ihrem Mann eine bestimmte Höhe übertreffen. Das sei aber nicht der Fall, erklärte sie dem Jobcenter.

Intensive Vermögens-Prüfung

Sophie Berg ist klar: Es wird Tage dauern, bis sie die Formulare ausgefüllt hat. Für manche Unterlagen und Berichte muss sie ihren Steuerberater beauftragen, was obendrein noch Zeit und Geld kostet. Berg ist damit kein Einzelfall. Der Verband der Gründer und Selbstständigen sieht das Problem weit verbreitet. Nach eigenen Angaben vertritt der Verband drei Millionen Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen in Deutschland. In einem Offenen Brief, der an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gerichtet ist, fragt die Vereinigung:

Vorwurf: Antrag mit mehr als 100 Seiten

"Warum versprechen Sie vor den Medien, es gäbe sechs Monate lang keine Vermögensprüfung bei der Grundsicherung? Um dann eine kleinteilige Prüfung zu etablieren (…) statt unbürokratisch Hilfe zu erhalten? Warum sprechen Sie öffentlich von einer vereinfachten Antragstellung, die dann bei den betroffenen Selbstständigen inklusive der Anlagen 100 Seiten und mehr umfasst – spätere Prüfungen und Nachweise noch nicht eingeschlossen?" Aus Offenem Brief des 'Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland' vom 18.05. 2020

BA spricht von bis zu zwölf Antragsseiten

In der Bundesagentur für Arbeit hält man diese Schilderung für allzu dick aufgetragen. Hundert Seiten Formulare – das sei übertrieben dargestellt, sagt Behördensprecher Christian Weinert. Und dass die Kleinstunternehmerin Sophie Berg wirklich 45 Seiten ausfüllen muss, hält er für fraglich. Schlimmstenfalls könnten es statt der vorgesehenen sieben Antragsseiten zehn bis zwölf werden, räumt Weinert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk ein.