Alfons Schuhbeck zu über drei Jahren Haft verurteilt

Im Verfahren gegen Starkoch Alfons Schuhbeck hat die Wirtschaftskammer am Landgericht München den Angeklagten zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Zudem muss Schuhbeck eine Geldstrafen von mehr als einer Million Euro zahlen. Ein Mitangeklagter erhielt eine Bewährungsstrafe.

Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck in den Jahren 2009 bis 2015 Tageseinnahmen seiner beiden Münchner Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" verfälscht und so Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Dadurch entstand eine Steuerschuld von 2,3 Millionen Euro. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Jahr 2012 droht ab einer Summe von einer Million Euro an hinterzogenen Steuern eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Urteile bleiben unter Anträgen der Staatsanwaltschaft

Mittels eines Programms auf einem USB-Stick konnte Schuhbeck in seinem Kassensystem Rechnungen löschen und so die Restaurantumsätze gegenüber dem Finanzamt geringer darstellen als sie in Wirklichkeit waren. Der mitangeklagte IT-Berater, der die Software für den Steuerbetrug programmiert hatte, wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Das Gericht blieb damit bei beiden Angeklagten unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die für Schuhbeck vier Jahre und zwei Monate Gefängnis und für seinen Mitarbeiter eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung gefordert hatte. Die Verteidiger beider Angeklagter hatten Bewährungsstrafen gefordert.

Richterin attestiert "erhebliche kriminelle Energie"

"Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe", sagte Schuhbeck in seinem letzten Wort vor Gericht. Er könne das nicht mehr ändern, wolle aber versuchen, den Schaden wieder gut zu machen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.

Beim Gericht erzielten diese Einlassungen nur begrenzte Wirkung. Das weitgehende Geständnis von Alfons Schuhbeck im Verlauf des Prozesses bewerteten die Richter als taktisch begründet. Erst nach der Aussage des mitangeklagte IT-Fachmanns habe er sich dazu entschlossen. Zudem sei das Geständnis lückenhaft gewesen, Schuhbeck habe keine wesentlichen Fakten geliefert. Der Gastronom habe bisher auch keine Schadenswiedergutmachung gezahlt.

In der Steuerhinterziehung sah das Gericht einen enorm hohen Schaden für Staat und Gesellschaft. Schuhbeck habe mit erheblicher krimineller Energie agiert, so die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte habe keine kaufmännischen Fehler begangen, so wie von dem 73-Jährigen behauptet. Der Griff in die Kasse habe nichts zu tun, mit kaufmännischen Fehlern.

Vergebliche Appelle des Angeklagten

Der Gastronom hatte in dem Verfahren die Vorwürfe nach und nach weitgehend eingeräumt, aber angegeben, er könne sich an konkrete Vorgänge und Summen nicht erinnern. Er bat das Gericht, ihm zu glauben, "dass die Höhe der stornierten Rechnungen in den 'Südtiroler Stuben' nicht so hoch war, wie es mir bisher vorgeworfen wird".

Von mehr als 1.000 verschwundenen Rechnungsnummern gehen die Behörden aus. Schuhbeck berichtete hingegen von technischen Schwierigkeiten beim Erfassen der Rechnungen. Er bat das Gericht "eindringlich", die "Höhe der stornierten Rechnungen noch einmal kritisch zu überprüfen", räumte aber ein: "Leider ist es mir nicht mehr möglich, hierfür weitere Unterlagen vorzulegen."

"Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin", hatte Schuhbeck vor Gericht erklärt. Er fügte hinzu: "Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerks."

Konsequenzen für TV-Auftritte

Unabhängig vom Urteil hatte der Prozess bereits berufliche Konsequenzen für den TV-Koch gehabt, der schon im vergangenen Jahr Insolvenz für seine Betriebe angemeldet hatte: Der Bayerische Rundfunk (BR) hatte Schuhbecks Kochsendungen wegen des Verhandlungsverlaufs aus dem TV-Programm genommen, wie der Sender einen Tag nach Schuhbecks erstem Geständnis mitgeteilt hatte. Aktuell seien zudem keine weiteren Produktionen geplant.