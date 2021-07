Alfa-Romeo-Club-Treffen im Nürnberger Land

Sie leuchten in knalligem rot, blau oder gelb, manche sind auch schlicht gehalten in dezentem schwarz - die Alfa Spider auf dem Parkplatz vor einem Hotel in Kleedorf bei Kirchensittenbach. Doch egal in welche Farbe die Autos hier stehen, alle haben sie Besitzer, die sich mit Leidenschaft um ihre Fahrzeuge kümmern, manche sind über 40 Jahre alt, da braucht es Pflege, erzählt ein sogenannter „Alfisti“, so werden die Liebhaber der italienischen Marke genannt.

Teilnehmende aus Schweiz, Österreich und Frankreich

Am Freitag sind die Teilnehmenden aus ganz Deutschland angereist aber auch aus dem nahen Ausland wie der Schweiz, Österreich und Frankreich haben einige den Weg nach Franken gefunden. Wer dabei ist, ist entweder doppelt geimpft, genesen oder hat sich vor Ort testen lassen, erzählt Gabi Liebel, die die Veranstaltung mit organisiert hat und sich darum kümmert, dass sich alle an die Regeln halten.

Sightseeing und Kulinarik dürfen nicht fehlen

Für die drei tägige Veranstaltung hat sich Gabi Liebel aus Weißenbrunn (Gemeinde Leinburg) und das Organisationsteam ins Zeug gelegt. Geboten war zum Beispiel eine Tour durch die Teufelshöhle in Pottenstein, der Besuch eines Oldtimer Museums in Hersbruck, mit wahren Schätzen der Automobilen Zeitgeschichte und über 200 Kilometer über kleine Straßen durch die fränkische Schweiz und das Nürnberger Land. Auch kulinarisch gab es einen Mix aus fränkischer und italienischer Küche. Das Wetter zeigte sich gnädig mit den „Alfisti“ bis auf Sonntag, da blieben viele Verdecke der Alfa Spider geschlossen - Nieselregen ist nichts für die italienischen Schönheiten. Der Besuch an diesem Tag im Oldtimer-Museum in Hersbruck kam da wohl genau richtig.

„Alfisti“ - Gemeinschaft fürs Leben

Für Enzo Capaccio ist das Treffen hier ein bisschen wie nachhause kommen. Einige der rund 130 Teilnehmenden kennt er schon länger, es seien viele Freundschaften entstanden, erzählt er. Der Sauerländer fährt einen schwarzen Spider Jahrgang 1990 mit 120 PS. Das sei für heutige Verhältnisse nicht mehr so wahnsinnig viel, aber er liebe es damit offen herum zu fahren und die Leute würde immer wieder staunende Blicke auf sein Cabrio werfen. Auch Frank Röder und seine Freundin Claudia Ostertag haben den Weg von Esslingen nach Franken gefunden mit einem knallgelben Alfa Spider. Alleine die Farbe reiche aus, damit er den Groll des Alltags vergesse, so erzählt Röder begeistert.

Jubelnder Empfang

Zum Abschluss der drei tägigen Veranstaltung werden die rund 70 Fahrzeuge des Alfaclubs in Weißenbrunn (Gemeinde Leinburg), dem Heimatort von Mitorganisatorin Gabi Liebel, empfangen. Mit wehenden Italien Fahnen und Jubelgesängen sind zahlreiche Schaulustige am Straßenrand und bestaunen die Fahrzeugkolonne. Bevor die Teilnehmer wieder viele Kilometer nachhause fahren gibt es nochmal fränkische Köstlichkeiten zum Beispiel „Schäufala“. Für Gabi Liebel waren es anstrengende aber vor allem auch besonders schöne Tage. Nach so langer Zeit endlich wieder einmal beisammen zu sein, hab sie sehr vermisst. Die Veranstaltung verlief ohne Unfälle und Pannen.