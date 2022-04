Alexbad: Langfristiges Finanzkonzept wird erarbeitet

Vor zwei Monaten drohte die Schließung des Alexbads in Bad Alexandersbad, weil die klamme Gemeinde die finanzielle Belastung nicht stemmen konnte. Der Kassenkredit wurde kurzfristig von der Regierung von Oberfranken bis Ende April verlängert und erhöht. Dies ist nun wiederum für die kommenden beiden Monate, Mai und Juni, geschehen.

Gemeinderat arbeitet an langfristigem Konzept

Der neue Stichtag ist nun der 30. Juni, so Ronald Ledermüller (AWV/FWG), Bad Alexandersbads zweiter Bürgermeister zum BR. Er vertritt Bürgermeisterin Anita Berek (SPD), die aktuell im Krankenstand ist. Derzeit arbeite der Gemeinderat an einem langfristigen Konzept: Die finanzielle Belastung solle auf mehrere Schultern verteilt werden und nach Möglichkeit Partner ins Boot geholt werden, so Ronald Ledermüller weiter. Details oder konkretere Aussagen gibt es derzeit nicht. In den letzten Monaten habe sich schon einiges getan, so Ledermüller weiter.

Finanzgeber noch offen: Investor, Zweckverband oder Freistaat

Die "Bertold-und-Brigitte-Hollering-Stiftung" hat das Alte Kurhaus gekauft und den Betrieb der Physiotherapie-Anwendungen übernommen. Das Wichtigste sei, dass der Kunde nichts merkt und der Betrieb weiterlaufen könne, wie bisher auch, so Ledermüller weiter. Ob für den reibungslosen Betrieb des Bades die finanzielle Unterstützung eines Investors, eine Zweckverbandslösung oder eine Beteiligung des Freistaats angestrebt seien, das ist derzeit noch offen.

1,5 Millionen Euro Defizit: Keine Unterstützung vom Freistaat

Die Bürgermeisterin Anita Berek (SPD) hatte im Februar angekündigt, das Alexbad aufgrund der engen finanziellen Situation der Gemeinde, zum Ende des Monats schließen zu müssen. Der Kreditrahmen der Gemeinde war damals erschöpft. Das Alexbad erwirtschaftet im Jahr ein Defizit von 1,5 Millionen Euro - es ist das einzige Heilbad Bayerns, das ohne Unterstützung vom Freistaat oder Investoren geführt wird.