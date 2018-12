Alexander Gersts Grußbotschaft zum Digitalgipfel gestrichen

Warum die Videobotschaft von Alexander Gerst ersatzlos gestrichen wurde, teilten die Organisatoren des Digitalgipfels nicht mit. Unterdessen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Gründung eines europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Unternehmensplattform für Künstliche Intelligenz aufgerufen.

"Wir brauchen, wenn wir nach China schauen, wenn wir nach USA schauen und fragen, was ist da anders als bei uns, dann brauchen wir eben auch einen strategischen Industrieakteur im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Wir brauchen eine Airbus für die KI." Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister

Das, was vor Jahrzehnten für die Luftfahrt gelungen sei, nämlich mit Airbus ein konkurrenzfähiges Firmenkonsortium in Europa zu gründen, könne auch für die künstliche Intelligenz gelingen.

Altmaier: viele Ideen, zu wenig Geld

Um den Bereich stärker zu fördern, sei eine größere Unterstützung von Forschung, Entwicklung und Unternehmen notwendig. Es gebe in Deutschland zwar viele gute Ideen und Startups, die diese Ideen verfolgen, so Altmaier. Doch sobald es an die finanzielle Ausstattung der Startups gehe, komme das Geld aus anderen Teilen der Welt. Deshalb sei es richtig, viel Geld in die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu geben.

EU will massiv investieren

Die Bundesregierung hat in ihrer KI-Strategie festgelegt, dass sie bis zum Jahr 2025 drei Milliarden Euro investieren will. Die Europäische Union will morgen ihre KI-Strategie vorstellen. Laut Altmaier ist dabei eine Investitionssumme von 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021 vorgesehen.