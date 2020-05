Alex Eder aus Mindelheim ist Schwabens jüngster Landrat

Gerade mal 14 Stimmen fehlten ihm bei der Kommunalwahl im März zur absoluten Mehrheit. In der Stichwahl bezwang Alex Eder von den Freien Wählern dann Rainer Schaal von der CSU mit einer Mehrheit von rund 80 Prozent. Damit löste Eder seinen Vorgänger Hans-Joachim Weirather (FW) als Landrat des Landkreises Unterallgäu ab.

Alex Eder ist jüngster Landrat Schwabens

Und mit seinen 36 Jahren ist Eder der jüngste Landrat in Schwaben. Und seitdem Eder ins Landratsamt Mindelheim eingezogen ist, weht schon ein anderer Wind, berichtet seine Amtsvertreterin Maria Bachmaier. So sei es ihr schon zwei Mal passiert, dass Eder in der Früh schon vor ihr im Büro war. "Das ist mir mit dem Herrn Weirather in 14 Jahren kein einziges Mal passiert. Mancher wird sich dran gewöhnen müssen, dass der Landrat schon da ist, wenn man kommt."

Landrat ist höchst motiviert

Der Landrat selbst scheint voller Tatendrang: Elf, zwölf Stunden täglich sei er im Amt, und das Corona-bedingt noch ohne jeden Außentermin. "Es ist jeden Tag sehr viel. Aber es ist sehr abwechslungsreich. Und bisher hatte ich viele tolle Gespräche, viele interessante Dinge. Es macht sehr, sehr viel Spaß bisher", bilanziert Eder seine ersten Wochen als Landrat.

Öffentlicher Nahverkehr, Energie und Wohnraum stehen im Fokus

Im Büro sieht es fast noch genauso aus wie zu Weirathers Zeiten. Und auch die Politik dürfte sich zunächst nicht groß unterscheiden. Themen wie Energie, öffentlicher Nahverkehr und bezahlbarer Wohnraum sind Eder wichtig.

Was Eder sehr wohl anders machen will, sind manche Abläufe im Landratsamt. Monströse Papierberge, die sich auf manchem Schreibtisch noch stapeln, sollen kleiner werden. "Weil ich schon jemand bin, der recht digital aufgewachsen ist. Es ist jetzt noch alles sehr papierlastig."

Neuer Landrat weckt Sympathien bei den Kollegen

Dabei will der jüngste Landrat Schwabens aber auch auf seine Mitarbeiter hören und nicht alles Bewährte gleich über den Haufen werfen. Diese Art kommt bei den Kollegen gut an, sagt Eders Büroleiter Stefan Kienle, der auch schon Weirathers Büro leitete: "Eder hat sich in der ersten Wochen schon viel Sympathie erworben. Gleichzeitig hat man oft gar nicht so das Gefühl, dem Landrat gegenüber zu stehen, wenn man ihn mittags in der Kaffeeküche trifft und er sich seine Nudeln warm macht."

Süßigkeiten als Nervennahrung

Eder habe schon erreicht, sagt Büroleiter Kienle, wofür neue Kollegen normalerweise zumindest einige Wochen brauchen: "Er hat es wirklich in einer Windeseile geschafft, dass wir ihn hier bereits mit dem Allerheiligsten vertraut gemacht haben, nämlich mit dem Süßigkeitenschrank. Die "Nervennahrung" wird Eder in seiner Amtszeit sicher noch gut gebrauchen können.