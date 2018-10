Albtraum-Start für Center Park Leutkirch

Nach dem Frust der ersten Tagen hat sich die Aufregung inzwischen etwas gelegt. Enttäuschte Urlauber haben die Anlage bereits verlassen. "Wir entschuldigen uns dafür, dass wir nicht den Standard bieten konnten, den wir bei Center Parcs gewohnt sind und den die Gäste erwarten", sagte Anlagen-Chef Christoph Muth dem Bayerischen Rundfunk und versprach eine großzügige und unbürokratische Entschädigung.

Häuser ohne Möbel und Wasser

Auf den Sonnenschein am Sonntag, als über 1200 Anwohner eingeladen worden waren und sich der Park - oberflächlich betrachtet - von seiner besten Seite gezeigt hatte, folgte am Montag bei Dauerregen die Anreise von den ersten 2.800 Gästen. Was sich dann vor Ort abgespielt hat, wird in den "Sozialen Medien" heftig kommuniziert und diskutiert: Häuser ohne Möbel und Strom, kein Wasser.

"Überall nur Bauschutt und Dreck, " berichtet eine Familie aus dem Saarland. Ihr wurde nach langem Warten erklärt, dass man leider kein bezugsfertiges Haus für sie habe. Ein Schweizer Paar, dessen Wohnung zwar bezugsfertig war, berichtete von unangenehmen Zwischenfällen: "Gestern kamen wir nicht mehr in die Wohnung rein. In der Nacht hat es dann von einer Anlage gepiepst. Wir waren da mehr Versuchskaninchen als Gäste."

Ab Montag wieder geschlossen

Von den geplanten 1000 Ferienhäusern waren nach Angaben von Center Park Allgäu 600 bezugsfertig. Familien und Gruppen sahen dies bei ihrer Anreise am Montag offenbar anders. Hunderte Gäste machten sich nach der langen Anreise wieder auf den Heimweg. "Es waren zehn Prozent", räumte der Leiter Christoph Muth ein.

Jetzt haben die Verantwortlichen bei Center Parcs die Reißleinen gezogen. Ab Montag ist die Anlage wieder leer: "Alle Gäste werden auf einen anderen Termine oder einen anderen Park umgebucht, " so Christoph Muth. Die offizielle Eröffnung war bereits vorausschauend auf Dezember verschoben worden.