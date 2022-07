Alarmplan Main: Regierung von Unterfranken spricht Warnung aus

Die warme und trockene Wetterlage in Franken hat für eine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität des Mains gesorgt. Deshalb gilt ab sofort auf der Grundlage des "Alarmplans Main – Gewässerökologie" die Warnstufe "WARNUNG", teilt die Regierung von Unterfranken mit. Demnach sei in den folgenden Tagen alles zu unterlassen, was zu zusätzlichen Belastungen im Main führen könnte.

Dies gilt zum Beispiel für Schlammräumungen und Baggerarbeiten im Main und in seinen Nebengewässern. Auch Außerbetriebnahmen von Kläranlagen für Revisionsarbeiten seien nicht mehr zulässig. Das Baden im Main hingegen sei weiterhin erlaubt, teilt die Regierung auf BR-Anfrage mit.

Dürre und Hitze: Warum Unterfranken Bayerns "Hotspot" ist

Schwellenwert überschritten – Wassertemperatur von 26 Grad

Die Regelungen gelten für den Meldebereich 1 – also von der Landesgrenze zu Hessen bei Kahl (Main-Kilometer 66,6) bis Würzburg (Main-Kilometer 252,3). Laut der Regierung ist an der Messstation Erlabrunn (Lkr. Würzburg) der Schwellenwert der Wassertemperatur von 26 Grad über mehr als drei Stunden seit Freitagnachmittag (22.Juli) überschritten worden. Sollte es die nächsten Tage bei den vorhergesagten heißen Temperaturen bleiben, könne auch an der Messstation Kahl am Main (Lkr. Aschaffenburg) mit der Überschreitung der 26 Grad-Schwelle in Kürze gerechnet werden.

Sauerstoffgehalt im Main gesunken

Durch die kommenden sehr warmen Tage und Nächte werden die Wassertemperaturen den Angaben zufolge vorerst auf diesem hohen Niveau bleiben. Dadurch sei der Sauerstoffgehalt an der Messstation Kahl am Main kurzfristig unter fünf Milligramm pro Liter gesunken. Unter drei Milligramm Sauerstoff pro Liter wird es für Fische kritisch, die bei niedrigem Sauerstoffgehalt geschädigt werden können oder sterben. Inzwischen habe sich der Wert aber wieder erholt, so die Regierung.

Noch keine Wehr- oder Turbinenbelüftung vorgesehen

Außerdem sei der Abfluss des Mains an der Messstation Trunstadt sehr niedrig und zeige eine weiter fallende Tendenz. Der Pegel in Trunstadt ist unter anderem für die Genehmigung zur Wasserentnahme aus dem Main ausschlaggebend. Fällt er unter 1,5 Meter dürfen unterfränkische Winzerinnen und Winzer kein Wasser mehr für die Bewässerung ihrer Reben pumpen.

Wasser aus dem Brombachsee fließt jetzt im Main

Noch seien keine Wehr- oder Turbinenbelüftungen notwendig, meint die Regierung. Denn die Donau-Main-Überleitung gebe zurzeit noch eine Wassermenge von elf Kubikmetern pro Sekunde ins Maingebiet ab. Diese Wassermenge stamme allerdings fast ausschließlich aus dem Brombachsee. Denn aus der Donau dürfe aufgrund der dortigen Niedrigwassersituation kein Wasser mehr entnommen werden. Für den Meldebereich 2 von Würzburg Richtung Bamberg (Flusskilometer 252, 3 bis 384,2) gilt weiterhin eine behördeninterne Vorwarnstufe.