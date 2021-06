Alarmplan Main – Regierung von Unterfranken spricht Warnung aus

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurde das Wasser im Main immer wärmer. Aktuell misst es am Untermain um die 25 Grad Celsius. Die Regierung von Unterfranken sprach daher am Montag eine Warnung für den Flussabschnitt zwischen Würzburg und der bayerisch-hessischen Grenze bei Kahl aus. Grundlage hierfür ist der "Alarmplan Main – Gewässerökologie".

Sauerstoffgehalt des Wassers nimmt aktuell ab

Johannes Hardenacke, dem Sprecher der Regierung von Unterfranken, zufolge ergaben Messungen, dass der Sauerstoffgehalt im Flusswasser derzeit abnimmt. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage waren Sedimente in den Fluss gelangt und der Abbau dieser Schwebeteilchen verbraucht Sauerstoff. Außerdem ist ein Temperaturanstieg im Wasser zu verzeichnen. Laut der Regierung von Unterfranken wurde seit Samstag der Schwellenwert des Sauerstoffgehaltes von fünf Milligramm pro Liter im Stundenmittel an der Messstation Kahl am Main unterschritten. Auch an der Messstation Erlabrunn sank der Wert unter sechs Milligramm pro Liter. Am späten Sonntagabend hat das Kraftwerk an der Schleuse in Kleinostheim die Turbinenbelüftung eingeschaltet, damit sich die Belastung dort etwas verringert. Die Wassertemperaturen liegen bei etwas über 25 Grad Celsius und bewegen sich derzeit auf niedrigem, unkritischem Niveau. Der Abfluss des Mains an der Messstation Trunstadt ist mit etwa 60 Kubikmetern pro Sekunde ebenfalls unkritisch.

Warnung ist bereits die 2. Stufe des Alarmplans

Eine Warnung wird ausgesprochen, wenn der Sauerstoffgehalt im Flusswasser bei weniger als fünf Milligramm pro Liter liegt oder die Wassertemperatur 26 Grad Celsius übersteigt. Fische und andere Wasserlebewesen leiden dann unter dem Sauerstoffrückgang und dem Temperaturanstieg. Kritisch wird es im Fall des Alarms, wenn mehrere Tage in Folge der Sauerstoffgehalt vier Miligramm pro Liter unterschreitet oder die Wassertemperatur bei über 27 Grad Celsius liegt.

Arbeiten im Fluss müssen eingestellt werden

Nach den Vorgaben des Alarmplans ist nach der Warnung in den folgenden Tagen im Main von Würzburg flussabwärts alles zu unterlassen, was zu zusätzlichen Belastungen führen könnte. Dies gilt etwa für Schlammräumungen und Baggerungen im Main und in seinen Nebengewässern, soweit sie nicht zwingend zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs auf der Wasserstraße notwendig sind. Außerbetriebnahmen von Kläranlagen für Revisionsarbeiten sind nicht zulässig.

Frühwarnsystem mit Handlungsanweisungen

Die Regierung von Unterfranken hat den "Alarmplan Main" im Jahr 2015 installiert. Er ist ein Frühwarnsystem, das anzeigen soll, wann es für die Gewässerökologie des Mains kritisch wird – etwa hinsichtlich der Wassertemperatur oder des Sauerstoffgehalts. Der Alarmplan sieht drei Warnstufen vor: Vorwarnung, Warnung und Alarm. Der Alarmplan kann zwar keine rechtsverbindlichen Nutzungsverbote aussprechen, gibt aber Handlungsanweisungen an Behörden oder sogenannte Einleiter in den Main: Industriebetriebe, Kraftwerke oder Kläranlagen, die bei den Stufen "Warnung" und "Alarm" zusätzliche Belastungen des Mains unterlassen sollen.

2018 zum ersten und einzigen Mal Alarm ausgerufen

Laut Johannes Hardenacke wurde am 3. August zum ersten Mal der Alarm für den Main ausgerufen. Es war auch das bislang einzige Mal. Damals lag es an der langanhaltenden trockenen Hitze.