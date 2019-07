Alarmplan für den Main: Meldestufe 2 wegen anhaltender Hitze

An der Messstelle Erlabrunn ist die Temperatur über den Schwellenwert von 26 Grad angestiegen. In den folgenden Tagen soll alles unterbleiben, was zusätzliche Belastungen verursachen könnte, so wie Baggerrungen, die nicht zwingend für die Schifffahrt nötigt sind.

Schutz für Tiere und Pflanzen im Main

Im sogenannten "Alarmplan Main" hat die Regierung verschiedene, abgestufte Maßnahmen zum Schutz des Flusses und seiner Pflanzen und Tiere aufgeführt. Dabei gibt es drei Warnstufen: Bereits seit mehreren Monaten gilt für den Main die Vorwarnstufe. Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit wurde in dieser Woche die Schwelle zur zweiten Meldestufe erreicht. Der niedrige Wasserstand kommt durch die geringe Wasserversorgung über den Main-Donau-Kanal zustande. Laut Eva-Barbara Meidl. Gewässerökologin im Sachgebiet Wasserwirtschaft der Regierung Unterfranken, müssen die Gemeinden am Fluss bezüglich der Wasserversorgung jedoch selbst entscheiden, ob und welche Maßnahmen sie treffen – die Amtsstelle kann hierbei nur Empfehlungen aussprechen.

Erste Gieß- und Planschverbote ausgesprochen

Auch abseits des Mains sorgt die Trockenheit teilweise für Einschränkungen: aufgrund der Trockenheit und Grundwasserknappheit wurde in Bad Königshofen beispielsweise ein Gieß- und Planschverbot erlegt. Für weitere Gemeinden, Städte und Landkreise ist dies aktuell noch nicht geplant. Auch in Marktheidenfeld sind Gieß- und Planschverbote noch nicht in Planung, allerdings werden die Pegelstände aufgrund der zunehmenden Wasserknappheit regelmäßig gemessen, wie der stellvertretende Betriebsleiter der Wasserversorgung Simon Franz erklärt.

Noch keine Wasserknappheit in Würzburg und Schweinfurt

Die Stadt Würzburg hat derzeit keine Probleme mit Wasserknappheit, da ein zusätzliches Wasserwerk in der Mergentheimer Straße dazu geschaltet wird. Es sind laut Pressesprecherin der Wasserversorgung Würzburg, Cornelia Wagner, deshalb keine einschränkenden Maßnahmen geplant. In Schweinfurt herrscht aktuell noch eine hohe Versorgungssicherheit mit Grundwasser, da die Stadt laut Hannah Schesink, der Pressesprecherin der Stadtwerke Schweinfurt, ihr Wasser unter anderem von Brunnen am Main bezieht.

Fernwasserversorgung gibt Entwarnung

Die Fernwasserversorgung Franken unter dem Werks- und Geschäftsführer Dr. Hermann Löhner erteilte die Auskunft, dass Unterfranken mit ausreichend Wasser versorgt werden kann und es aktuell noch keine Anzeichen einer anstehenden Wasserknappheit gibt, die schwerwiegende Auswirkungen für einzelne Haushalte haben kann. Es gibt derzeit ausreichende Wasservorräte.