Alarmierend niedrige Pegel: Mehr Schatten könnte Flüssen helfen

Der Pegel der Altmühl ist derzeit so niedrig wie zuletzt im Jahr 1954. "Es fehlt nicht mehr viel für einen neuen Niedrigwasser-Rekord", sagt der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach, Thomas Keller. Und der könnte bald aufgestellt werden. Denn es kommt nicht viel Wasser nach. Auch von den Bächen, die in Mittelfranken in die Altmühl fließen, ist oft nur noch ein schwaches Rinnsal übrig. In einem Tal bei Treuchtlingen ist zum Beispiel der Möhrenbach bereits trocken gefallen. Und ergiebiger Regen ist derzeit nicht in Sicht.

Niedrige Pegel an Flüssen – Wasser heizt sich auf

Die Flüsse in der nördlichen Hälfte Bayerns führen derzeit alarmierend wenig Wasser. An der Altmühl zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen liegt der Wasserstand derzeit fast einen halben Meter unterhalb der üblichen Uferkante. Und das Wasser, das noch im Flussbett fließt, wird immer wärmer. Das ist keine gute Nachricht. Denn mit steigender Temperatur sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser. Und Fische und andere Lebewesen bekommen keine Luft mehr. Bei Temperaturen über 20 Grad geraten Gewässer aus dem Gleichgewicht, sagen Mitarbeiterinnen des Wasserwirtschaftsamtes. An der Altmühl ergaben Messungen vor wenigen Tagen bereits 23 Grad.

Mehr Schatten für die Ufer kleiner und mittelgroßer Flüsse

Als Maßnahme gegen die Klimaerwärmung schlagen Experten mehr Schatten für die Ufer vor. So steht es etwa in der Klimawandel-Strategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2019. Und so steht es auch im Klimareport Bayern 2021. Doch bisher ist diese Empfehlung noch kaum umgesetzt worden. Wie viele Flusskilometer in Bayern in der prallen Sonne liegen, wurde noch nicht genau erfasst. Fest steht aber: Ein Großteil der kleinen und mittelgroßen Flüsse in Bayern hat wenig Schatten. In Sachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz wurden dazu Erhebungen gemacht. Rund zwei Drittel der vielen Tausend Flusskilometer in diesen Bundesländern sind der Sonne ungeschützt ausgesetzt.

Experte: "Wir müssen Bäume an den Ufern pflanzen"

Schatten über fließenden Gewässern gibt es nur, wenn sich Bäume auf natürliche Weise ausgesät haben. "Das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen", sagt Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. "Wir müssen Erlen, Weiden und Eschen aktiv pflanzen, um unsere Flüsse fit zu machen für den Klimawandel“. Dass sich unter dem Schatten von Weiden mehr Lebewesen halten können, beweist eine Stichprobe des Wasserwirtschaftsamtes. Mitarbeiterinnen fanden dort deutlich mehr Wanzen, Würmer und Insektenlarven als in einem sonnigen Platz im Schilf.

Wochenlang Hitze – früher hätte es Fischsterben gegeben

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Bisher ist ein großes Fischsterben an der Altmühl ausgeblieben. "Noch vor 30 Jahren wären bei dieser Wetterlage reihenweise Fische verendet", sagt der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach, Thomas Keller. In den letzten Jahren haben Kommunen massiv in die Verbesserung ihrer Kläranlagen investiert. Und auch zeigen die Maßnahmen Wirkung, die mit den Landwirten verhandelt wurden. Sie müssen beim Düngen inzwischen mehr Abstand zu Flüssen und Bächen halten und sogenannte Uferrand-Streifen frei lassen.