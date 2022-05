Alarm im Wald: Borkenkäfer breitet sich explosionsartig aus

In Teilen Oberfrankens gilt ab sofort die Borkenkäferwarnstufe Rot. Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach (AELF) mitteilt, breiten sich die Käfer explosionsartig aus. In ganz Bayern gebe es keine derartige Gefährdungslage, heißt es aus dem Amt.

Demnach hätten die wenigen Tage mit höheren Temperaturen ausgereicht, dass der Borkenkäfer aus seinem Winterschlaf erwacht sei. Es sei nun ein massiver Schwarmflug zu verzeichnen. Dabei sei der Schwellenwert der höchsten Gefährdungsstufe innerhalb einer Woche um das Dreifache überschritten worden, so Michael Schmidt, Bereichsleiter Forsten des AELF Coburg-Kulmbach.

Borkenkäfer setzt dem Frankenwald zu

Besonders schwerwiegend sei die Situation im Frankenwald. Dort hätten die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre zu einer Massenvermehrung der Fichten-Borkenkäfer geführt. Schmidt spricht von einer Situation mit historischem Ausmaß: In den vergangenen Jahren seien große Waldflächen in den Landkreisen Kronach und Kulmbach bereits abgestorben und die Fichten nach wie vor geschwächt, sodass sie sich nicht gegen die Käfer wehren könnten. Auch in Lichtenfels und Coburg gebe es massive Probleme. Helfen könnte dem Wald der Regen. Unter anderem mit Hilfe von Drohnen sollen die Wälder aufgeforstet werden.

Hohe Holzpreise für Borkenkäferholz

Waldbesitzer sind laut AELF gesetzlich verpflichtet, den Borkenkäfer zu bekämpfen. Dafür seien regelmäßige Kontrollen notwendig. Nur gemeinsam könne man den Käfer zurückdrängen, so Schmidt.

Was den Försterinnen und Förstern zugutekomme, sei die Tatsache, dass der Holzpreis gestiegen sei. Waldbesitzer bekämen für ihr Borkenkäferholz gute Preise. Alte Stämme, die der Käfer bereits verlassen habe, würden hingegen keine hohen Preise erzielen.