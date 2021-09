AKW Isar 2 wird letztmals für Revision heruntergefahren

💡 Hintergrund:

Das Kernkraftwerk Isar 2 nahe Landshut war mehrmals "Weltmeister" in Sachen Stromerzeugung und zählt zu den erfolgreichsten Atommeilern weltweit, was die erzeugte Strommenge anbelangt. Seit dem Brennelementwechsel im Juli des letzten Jahres war der Atommeiler nach Betreiberangaben mit einer Verfüg­barkeit von 100 Prozent am Netz und erzeugte in diesen knapp 14 Monaten rund 14,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Mit seiner jährlichen Stromproduktion steuert das Kraftwerk gut zwölf Prozent zur gesamten Stromerzeugung in Bayern bei.