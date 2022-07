Gutachten wirft TÜV Süd Befangenheit bei Isar 2-Bewertung vor

In Deutschland wird derzeit heftig über den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken debattiert. Im Gespräch ist unter anderem die Verlängerung der Laufzeit für den Reaktor Isar 2 bei Landshut. Eigentlich sollte der Meiler, der zu den letzten drei verbliebenen in der Bundesrepublik gilt, zum Jahresende vom Netz gehen.

Mitte Juni war ein Gutachten des TÜV bekannt geworden, welches im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums einen Weiterbetrieb des Atomreaktors Isar 2 auch über den 31. Dezember 2022 hinaus sicherheitstechnisch für möglich hält. Auch eine Wiederinbetriebnahme des bereits abgeschalteten Blocks C in Gundremmingen sei "aus technischer Sicht möglich", heißt es in dem auf den 14. April 2022 datieren TÜV-Gutachten.

Kanzlei wirft TÜV "schlampige Argumentation" vor

Eine Hamburger Rechtsanwaltskanzlei stellt nun die Unabhängigkeit des TÜV bei der Sicherheitsbewertung in Frage. Deren Ansicht nach ist der Verband befangen. Konkret wirft die Hamburger Kanzlei Michael Günther in einem 21-seitigen Rechtsgutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und im Auftrag von Greenpeace Deutschland erstellt wurde, dem TÜV Süd eine "schlampig argumentierende Auftragsarbeit" vor, die "nicht als seriöse Bewertung anerkannt werden kann". Auch ergebe sich der Eindruck, der TÜV lasse geltendes Atomrecht außer Acht.

Weiter hieß es in dem Gutachten, die Bewertung sei "offenbar für den Einsatz als Waffe in der aktuellen Diskussion um eine Laufzeitverlängerung in der politischen Arena bestimmt" gewesen. Der TÜV Süd bescheinige, was der Auftraggeber wünsche. "Unabhängig vom Zustand und ohne Überprüfung der AKW steht für den TÜV das Ergebnis bereits fest", sagt Heinz Smital, Atomphysiker und Greenpeace-Atomexperte. Auch die offenkundig kurze Bearbeitungsdauer des TÜVs nähre den Verdacht, "dass hier ein Gefälligkeitsgutachten erstellt worden ist", so die Anwälte.

CSU stützte sich bei Forderung nach Laufzeitverlängerung auf Gutachten

Befürworter einer Laufzeitverlängerung - etwa die CSU - führen das Gutachten des TÜV Süd immer wieder als Beleg dafür an, dass das im Zuge des Atomausstiegs gesetzlich festgelegte Datum gekippt werden müsse.

Weil im Winter das Gas knapp zu werden droht, wird seit Wochen darüber diskutiert, die Kraftwerke länger laufen zu lassen. Auch Vertreter von SPD und Grünen hatten sich zuletzt gesprächsbereit gezeigt, zumindest was einen sogenannten Streckbetrieb angeht, also die weitere Nutzung der aktuell verwendeten Brennstäbe über den Jahreswechsel hinaus.

Fachleute halten Atom-Laufzeitverlängerung für nicht notwendig

Mit Blick auf die laufende Debatte um drohende Energieengpässe im Winter wegen eines Mangels an Erdgas aus Russland betonte Smital: "Die AKW sind ein Sicherheitsrisiko und keine Hilfe bei einem möglichen Gasmangel im kommenden Winter." Atomkraft sei zu schwerfällig, um Stromspitzen abzufedern. Statt auf mehr Kernkraft zu setzen, müsse es jetzt darum gehen, einen sparsamen Umgang mit erneuerbaren Energien zu erreichen.

Auch Claudia Kemfert, Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hält den Einsatz von Atomkraft in Deutschland für nicht notwendig. Der Anteil der Nuklearenergie am deutschen Energiemix mache derzeit gerade einmal knapp sechs Prozent aus. Diese Menge könne problemlos mit anderen Quellen ausgeglichen werden, erklärte die Ökonomin.

Auch Bundesregierung will an AKW-Ausstieg festhalten

Die Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt hatten sich in einer Stellungnahme im März 2022 bereits gegen einen Weiterbetrieb der drei letzten deutschen AKW Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 ausgesprochen. Eine längere Laufzeit bringe im kommenden Winter keine zusätzlichen Strommengen, stattdessen müssten die AKW umgehend die vorgeschriebene umfangreiche Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, lautete damals die Begründung. Zudem sei ein Wiederanfahren der bereits stillgelegten AKW "gesetzlich nicht rechtssicher" und daher ausgeschlossen.

Inzwischen hat das Bundeswirtschaftsministerium weitere Untersuchungen zum Sinn und zu möglichen Risiken einer längeren Laufzeit von Atommeilern angekündigt. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen vorgelegt werden.