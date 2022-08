AKW Isar 2: Atommüll für die Ewigkeit

In Deutschland wird über eine mögliche Laufzeitverlängerung der drei letzten Kernkraftwerke debattiert. Die Vorschläge reichen von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Für eine deutlich längeren Zeitraum werden die Menschen mit den hermetisch abgeriegelten Zwischenlagern in unmittelbarer Nachbarschaft der AKW leben müssen. So auch beim Atomkraftwerk Isar 2 nahe Landshut, dem letzten aktiven Atommeiler in Bayern. Im Brennelemente-Zwischenlager kurz BELLA - werden bis mindestens in das Jahr 2047 radioaktive Abfälle eingelagert bleiben - vielleicht sogar noch deutlich länger.

Dem Namen BELLA zum Trotz, schön sei es nicht, das Zwischenlager auf dem Gemeindegebiet zu haben, erklärt Niederaichbachs Bürgermeister Josef Klaus (CSU): "Aber es ist eine Folge des Betriebs der Kraftwerke. Natürlich ist unser Lager sicher, es wurde auch nochmal verstärkt. Zusätzliche Betonwände wurden gebaut und auch der Behälter bietet eine große Sicherheit. Aber wir wissen ja alle nicht, was im Laufe der Zeit passiert."

Ungelöste Endlagerfrage

Nicht nur in Niederaichbach blickt man deswegen erwartungsvoll aufs niedersächsische Peine. Dort hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihren Sitz. Ihr Verdienst soll es irgendwann sein, die Abfälle aus den Jahrzehnten des Atomzeitalters in Deutschland hinter verriegelte Tore, tief unter der Erde gebracht zu haben. Zwei Lager für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle gibt es bereits – das Endlager Morsleben und das skandalträchtige Asse 2. Das Lager im ehemaligen Salzbergwerk Asse 2 gilt jedoch als nicht sicher, irgendwann muss der Atommüll umgelagert werden. Doch was sich genau darin befindet – unklar, die Dokumentation weist massive Mängel auf. Und auch das Endlager Konrad, das 2027 folgen soll, kann eine Frage nicht beantworten: Wohin mit den hochradioaktiven Abfällen der Bundesrepublik?

2031 soll die Suche beendet sein

Das prüft die Bundesgesellschaft für Endlagerung in einem mehrstufigen Verfahren. Bis 2031 soll der genaue Ort feststehen. Insgesamt 90 Teilgebiete in ganz Deutschland wurden bisher als mögliche Standorte identifiziert. Auch in Bayern, wo Kristallingestein – kurzum Granit – vorhanden ist. Schnell regt sich Widerstand, zuerst vom Ministerpräsidenten Söder, der 2020, kurz nach der Vorstellung der Teilgebiete den Freistaat für "ungeeignet" erachtete.

Koalition: "Bayern ist kein geeigneter Standort"

Konstruktiv, aber auch kritisch wolle man das Verfahren begleiten. Das hieß es jüngst aus dem Münchner Umweltministerium, Bayerns Atomaufsichtsbehörde. Ein Sprecher teilt auf BR-Anfrage mit: "Die Sicherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahren kann nicht durch Behälter garantiert werden, sondern bedarf des sicheren Einschlusses der radioaktiven Abfälle durch eine geologisch stabile, dichte und massive Gesteinsformation. Zerklüftetes Kristallingestein kann dies nicht gewährleisten." Die Regierungsparteien hätten deswegen im Koalitionsvertrag festgehalten: "Bayern ist kein geeigneter Standort für ein Endlager."

Grüne kritisieren CSU-Haltung

Bei der Einigung auf ein Auswahlverfahren zur Endlagersuche in Deutschland habe die CSU damals aktiv dafür gestimmt, erklärt die Grünen-Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger: "Nun tut die Söder-Regierung so, als ginge sie das alles nichts an. Das ist populistisch und unredlich. Ich erwarte, dass die Staatsregierung endlich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und nicht immer alles, was ihr nicht passt, auf andere abwälzen."

Das Umweltministerium teilt unterdessen mit, der Grund für die von Bayern geforderte Laufzeitverlängerung um wenige Jahre sei die drohende Notsituation bei der Gas- und Stromversorgung. Die Regelung der Laufzeit ergebe sich aus dem Atomgesetz des Bundes, die Suche nach dem Endlager wiederum auf Basis des Standortauswahlgesetzes. Alles unabhängig voneinander – zwei verschiedene Gesetze.

Pessimismus in Niederaichbach

Losgelöst davon, welche Regionen irgendwann in die ganz enge Auswahl rücken werden – in Niederaichbach rechnet Bürgermeister Josef Klaus mit größtmöglichem Widerstand und Verzögerungen. Dass das Ende des Zwischenlagers 2047 bevorsteht, daran glaube ohnehin niemand mehr. Natürlich habe die Region stark von der Kernenergie profitiert, auch seine Gemeinde hat viel an Gewerbesteuer erhalten. Vom Zwischenlager aber erhalte Niederaichbach nichts – das müsse sich im Fall einer Verlängerung von BELLA ändern: "Das war anders ausgemacht. Es hieß, 2047 ist Schluss und darauf haben wir uns verlassen."

Bürgermeister will finanziellen Ausgleich

Wenn es länger dauert, sagt Klaus, der für alle Bürgermeister in Deutschland mit einem Zwischenlager am Standort einsteht, sind wir uns einig, dass es Ausgleichszahlungen geben muss. Spätestens ab 2048 müsse dieser Schritt folgen. Bei einer Prognose, wie lange die radioaktiven Abfälle in seiner Region wohl noch zwischengelagert werden, rechnet Klaus nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten. Wenn man ehrlich ist, sagt er, könnte es vielleicht 2100 so weit sein.