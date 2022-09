AKW-Betreiber erteilt Reservebetrieb von Isar 2 Absage

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die Betreibergesellschaft des Kernkraftwerks Isar II, PreussenElektra, hat dem Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, zwei der drei laufenden Kernkraftwerke zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, eine Absage erteilt. Ein entsprechendes Schreiben liegt dem Bayerischen Rundfunk vor.

Die Geschäftsführung der PreussenElektra hatte sich am Dienstag mit einem Brief an den für energiepolitische Fragen zuständigen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, gewandt. Darin heißt es, der vorliegende Stresstest bestätige, dass der Versorgungsbeitrag der drei Kernkraftwerke im Winter erforderlich sei. Der daraus abgeleitete Vorschlag, die Anlagen zum Jahreswechsel in einen Reservebetrieb zu schicken, um sie bei Bedarf wieder hochzufahren, sei technisch jedoch nicht machbar und daher ungeeignet.

PreussenElektra: Mit Sicherheitskultur nicht vereinbar

Nach BR-Informationen hatte PreussenElektra schon im August angekündigt, dass ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich sei. Das gelte umso mehr, wenn die Anlage komplett heruntergefahren werden solle. Dann nämlich sei mit den eingeschränkten Möglichkeiten des Reaktorkerns ein Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht machbar - und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche.

Ein Wiederanfahren mit einem Kern im Streckbetrieb wird dem Schreiben zufolge in dieser Form nicht praktiziert. Außerdem habe das Unternehmen damit keine Erfahrungswerte, heißt es. Das Austesten eines noch nie praktizierten Anfahrvorgangs solle nicht mit einem kritischen Zustand zusammenfallen. Dieses Vorgehen sei mit der Sicherheitskultur des Kraftwerksbetreibers nicht vereinbar.

AKW auf befristeten Weiterbetrieb vorbereitet

Weiter heißt es, PreussenElektra habe stets betont, in einer Ausnahmesituation einen Beitrag zur Stromversorgung in Deutschland leisten zu wollen. Der Betreiber habe sich nach BR-Informationen auch ohne entsprechende Beschlüsse der Bundesregierung auf einen befristeten Weiterbetrieb und den Streckbetrieb vorbereitet. Das bestätigte der CEO von PreussenElektra, Guido Knott, zuletzt auch im BR-Interview.

Nach BR-Informationen könne mit der zusätzlichen Nutzung weiterer, bereits vorhandener Brennelemente insgesamt eine Stromproduktion von über 4 Terawattstunden und eine gesicherte Leistung von bis zu 1.400 Megawatt für die Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. PreussenElektra zeigt sich nach Informationen des Bayerischen Rundfunks weiterhin Gesprächsbereit.

Zum Artikel: Warum das Herunter- und Hochfahren der AKWs kein Problem ist

Reservebetrieb bis 2023 vorgesehen

Am Montag, 5. September hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gemeinsam mit Vertretern der vier großen Netzbetreiber in Deutschland die Ergebnisse des Stresstests zur Stromversorgung vorgelegt. Habeck erklärte, dass die Kernkraftwerke Isar II in Bayern und Neckarwestheim II wie geplant zum Jahresende vom Netz gehen sollen, jedoch ein sogenannter Reservebetrieb bis April 2023 vorgesehen sei. Demnach sollen die beiden Kernkraftwerke für den Bedarfsfall einsatzbereit bleiben.

Umsetzbarkeit soll geprüft werden

Der Mutterkonzern des Kraftwerkbetreibers PreussenElektra, Eon, kündigte nach der Bekanntgabe des Vorschlags des Bundeswirtschaftsministeriums an, dass die technische, organisatorische und personelle Umsetzbarkeit eines möglichen Reservebetriebs gemeinsam mit der Bundesregierung geprüft werden müsse.