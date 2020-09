vor etwa einer Stunde

Akutes Risiko - Platzt die Immobilienblase in München?

In keiner anderen Metropole der Welt ist das Risiko einer Immobilienblase derart hoch, wie in der bayerischen Landeshauptstadt, so die Einschätzung der Schweizer Großbank UBS. Die Corona-Krise sollte nun zeigen, ob die Preise gerechtfertigt sind.