Akute Lawinengefahr: Raiten im Kreis Traunstein geräumt

Räumung im Landkreis Traunstein: Wegen akuter Lawinengefahr haben die Einwohner im Schlechinger Ortsteil Raiten ihre Häuser verlassen müssen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Etwa 250 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.

Es sei "eine ganz schwierige Lage", sagte Landrat Siegfried Walch in einer Video-Botschaft auf Facebook und YouTube. "Ich verstehe schon, wenn die Leute nicht aus ihren Häusern herauswollen." Man habe den Schritt aber genau überlegt. Er sei nötig, "weil der Ortsteil von einer Staublawine getroffen werden kann". Sicherheit habe oberste Priorität.

Die Gefahr geht von der Hochplatte aus. Dort ist nach Einschätzung der Lawinenkommission durch die Sonneneinstrahlung die Möglichkeit eines Lawinenabgangs sehr groß.

Bürger nach Unterwössen gebracht

250 Menschen sind in Raiten mit Hauptwohnsitz gemeldet. Sie wurden nach Auskunft bei der Gemeinde in die Turnhalle oder in die Schule nach Unterwössen gebracht. Auch wurde die Verbindungsstraße zwischen Unterwössen und Raiten gesperrt.

Hohe Lawinengefahr in Bayern

Zwar hat sich die Wetterlage in Südbayern nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage entspannt, aufgrund des Tauwetters ist die Lawinengefahr aber weiterhin hoch. In den bayerischen Alpen ist sie laut Lawinenwarndienst erheblich (Stufe 3 von 5), in den Hochlagen groß (Stufe 4 von 5).

In den Landkreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein gilt weiterhin der Katastrophenfall. Aufgehoben wurde er am Dienstag in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen.

Viele Straßen und Bahnstrecken wieder frei

Tausende Helfer waren in Südbayern tagelang im Schnee-Einsatz. Und noch immer wird auf den Dächern geschaufelt, um die Schneelast wegzubringen. Allein 1.300 Hilfskräfte kämpfen im Landkreis Traunstein weiter gegen die Schneemassen.

Die Bahn und die verschiedenen Verkehrsunternehmen in Südbayern setzen heute und morgen die meisten gesperrten Strecken wieder in Betrieb. Auch auf den Straßen entspannt sich die Lage. Der Fernpass zwischen Deutschland und Österreich ist wieder geöffnet. Zahlreiche Bundesstraßen in Bayern sind aber noch gesperrt. Über den aktuellen Stand der Sperrungen können Sie sich hier informieren.