Zwei Monate nach Würzburger Messerangriff: Das ist der Stand

Noch immer liegen vor dem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz Blumen und Kerzen – in Gedenken an die Opfer der schrecklichen Tat vom 25. Juni 2021. Zwei Monate liegt das Ereignis nun zurück, bei dem drei Frauen gestorben sind und weitere acht Menschen unmittelbar vom Angreifer verletzt wurden. Die Frage nach dem "Warum" bleibt offen.

11-Jährige lebt mittlerweile bei ihrem Vater

Besonders bewegt die Öffentlichkeit weiterhin das Schicksal einer 11-Jährigen. Ihre Mutter war an diesem Abend eines der drei Todesopfer, das Mädchen wurde selbst vom Angreifer verletzt. Zwischenzeitlich hatte das Würzburger Jugendamt die Vormundschaft für die 11-Jährige übernommen.

"Unmittelbar nach dem Messerangriff war der Vater nicht sofort greifbar. Gleichzeit waren wichtige Entscheidungen für das Mädchen zu treffen. Deshalb wurde vom Familiengericht das Jugendamt zum Vormund bestellt", heißt es vom Jugendamt auf BR-Anfrage. Mittlerweile wurde das Sorgerecht dem Vater zurück übertragen. Bei ihm wohnt die 11-Jährige laut Jugendamt nun auch.

Spenden aus ganz Deutschland für Opfer des Messerangriffs

Mit dem Einverständnis des Vaters sei eine Vermögenspflegeschaft zur Verwaltung der Spendengelder durch das Jugendamt eingerichtet worden. Demnach wird ein Teil der Spenden für die Zukunft des Mädchens längerfristig angelegt – der andere Teil wird bedarfsgerecht für die 11-Jährige verwendet.

Aus ganz Deutschland haben Privatpersonen sowie auch Unternehmen über den Verein "Würzburg zeigt Herz" für das Mädchen oder allgemein für die Opfer des Messerangriffs gespendet. Die genaue Höhe der aktuellen Spendensumme ist nicht bekannt, Mitte Juli waren aber insgesamt für die Opfer der Messerattacke etwa 200.000 Euro Spenden zusammengekommen. Auch das Würzburger Stadtmarketing hat Anfang dieser Woche eine Spendenaktion für die 11-Jährige ins Leben gerufen: Es werden Plakate eines Künstlers verkauft und der Erlös daraus geht an das Mädchen.

LKA: Eine Verletzte noch im Krankenhaus

Insgesamt liegt die Zahl der Opfer nach aktuellem Stand des LKA bei elf: drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren waren bereits am Tatort ihren Verletzungen erlegen. Acht Personen wurden verletzt – darunter fünf schwerstverletzt und drei leicht verletzt.

Laut einem Sprecher des LKA befindet sich eine Verletzte derzeit noch zur Behandlung im Krankenhaus, schwebt aber glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. Alle übrigen Verletzten konnten mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, so das LKA auf BR-Anfrage. Bei den Verletzungen handelt es sich überwiegend um Stich- und Schnittverletzungen, genauso aber auch um Prellungen und Schürfwunden.

Hintergründe der Tat noch Gegenstand der Ermittlungen

Noch immer offen ist die Frage nach dem Tatmotiv. Relativ schnell nach der Tat stand ein mögliches islamistisches Motiv im Raum, weil mehrere Zeugen "Allahu Akbar"-Rufe ("Gott ist am größten") des Tatverdächtigen gehört haben. Hans–Jochen Schrepfer, der Pflichtverteidiger des Tatverdächtigen, kritisierte diese ersten Bewertungen.

Laut ihm reiche ein "Allahu Akbar"-Ruf für die Einordnung der Tat als islamistisch nicht aus. Auch eine psychische Erkrankung des Somaliers und ein entsprechender Zusammenhang zur Tat wird geprüft. Der 24-Jährige war bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung.

Ermittler: Noch keine belastbare Aussage zum Motiv

Laut LKA wurde inzwischen auch die Operative Fallanalyse Bayern (OFA) in die Analyse des Tatgeschehens eingebunden. Auch Islamwissenschaftler arbeiten mit dem LKA an einer Bewertung, ob und inwieweit religiöse Überzeugungen des Beschuldigten eine Rolle gespielt haben könnten. "Eine belastbare Aussage hierzu kann derzeit jedoch noch nicht getroffen werden", heißt es jedoch vom LKA. Der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland ergänzt, dass ein islamistisches Motiv auch weiterhin geprüft und in alle Richtungen ermittelt werde. Eine Gesamtbewertung könne jedoch erst am Ende des Ermittlungsverfahrens getroffen werden.

Zwei Handys des 24-Jährigen wurden mittlerweile ausgewertet – darauf fanden sich laut LKA keine Hinweise auf Propagandamaterial, sonstige extremistische Inhalte oder auf etwaige Mittäter oder Mitwisser. Auch Papierzettel, die kurz nach der Tat am Tatort gefunden wurden, haben sich laut LKA aus unverdächtig entpuppt.

Somalier in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Zunächst befand sich der Tatverdächtige in einer bayerischen Haftanstalt. Am 15. Juli ordnete das Würzburger Amtsgericht dann eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das hatte zuvor die Münchner Generalstaatsanwaltschaft beantragt. Nach einer vorläufigen psychiatrischen Einschätzung könnte der 24-Jährige zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein.

"In diesen Konstellationen ist eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus auch im Laufe des Ermittlungsverfahrens die richtige Vorgehensweise", sagte der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland im BR-Gespräch. Wenn ein Beschuldigter an einer psychischen Erkrankung leide, brauche er eine entsprechende Behandlung, die eine normale Haftanstalt nicht leisten könne.

Gutachter prüfen mögliche Schuldunfähigkeit des 24-Jährigen

Derzeit erstellen Sachverständige laut dem leitenden Oberstaatsanwalt abschließende psychiatrische Gutachten und prüfen eine mögliche Schuldunfähigkeit des 24-Jährigen. Wegen der Bedeutung dieses Verfahrens seien zwei Sachverständige beauftragt worden. Sollten die Gutachter zum Ergebnis kommen, dass der 24-Jährige zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, werde laut Ruhland beim Landgericht ein Sicherungsverfahren durchgeführt. Das hätte eine dauerhafte Unterbringung des 24-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus zum Ziel.

Sollten die Gutachter zum Ergebnis kommen, dass der Beschuldigte nur eingeschränkt schuldfähig ist, gäbe es laut dem Oberstaatsanwalt eine Anklage. "Wobei auch in diesem Verfahren dann eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus mit verhängt werden kann.", sagt Klaus Ruhland. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse der Gutachten innerhalb der nächsten zwei Monate vorliegen. Was bereits vorliegt, ist das Ergebnis eines toxikologischen Gutachtens. Demnach habe der 24-Jährige während der Tat nicht unter dem Einfluss von Drogen gestanden.

Rückführung nach Somalia schwierig, aber nicht ausgeschlossen

Der tatverdächtige Somalier ist Asylbewerber und hat derzeit in Deutschland subsidiären Schutz. Sollte er strafrechtlich verurteilt werden, könnte dieser Schutz durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge widerrufen werden, heißt es vom LKA. Dann könnte der 24-Jährige in sein Heimatland abgeschoben werden. Laut LKA erfolgt das aber in der Regel erst nach Verbüßen eines erheblichen Teils der Strafe, in der Regel mindestens einem Drittel. Trotzdem heißt es vom LKA weiter, dass sich eine mögliche Rückführung nach Somalia aufgrund der eingeschränkten Kooperationsbereitschaft des Landes grundsätzlich als sehr schwierig gestalte – aber nicht ausgeschlossen sei. "Wichtig ist die Botschaft an die Menschen in Deutschland: Es gibt keinen dauerhaften Schutz in unserem Land für die, die hier erhebliche Straftaten begehen oder als Gefährder auftreten", so das LKA.