Datenanalyse: Corona-Inzidenz nach Impfstatus in Bayern

Wie kommen die Inzidenzwerte nach Impfstatus zustande?

Für die Berechnung der Ungeimpften-Inzidenz werden die Corona-Fallmeldungen nach Impfstatus aufgeteilt und den Bevölkerungszahlen aus dem Digitalen Impfquotenmonitoring (DIM) gegenübergestellt. Die Formel sieht ähnlich aus wie bei der "normalen" 7-Tage-Inzidenz:

Covid-19-Infektionen ohne Impfung innerhalb von 7 Tagen/Anzahl Menschen ohne Impfung *100.000

Entsprechend findet die Berechnung für die Inzidenz bei Geimpften statt. Als "Geimpfte" zählen nur Personen, die zum Zeitpunkt der Infektion einen vollständigen Impfschutz hatten. Das bedeutet, dass seit dem Abschluss ihrer Impfserie (zwei Impfdosen Biontech, Moderna oder Astrazeneca oder eine Impfdosis Johnson) mindestens 14 Tage vergangen sind.

Infizierte, für die keine Informationen zum Impfstatus vorliegen, werden bei der Berechnung des LGL als "ungeimpft" gezählt. Fälle, bei denen eine Impfserie begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurde, oder bei denen die letzte Impfung noch keine 14 Tage zurück liegt, werden in keine der beiden Gruppen eingeordnet - sie sind aus der Berechnung herausgenommen.

Das LGL gibt als Startpunkt der Auswertungen die fünfte Kalenderwoche an – es ist der früheste Zeitpunkt für die Untersuchung "vollständig Geimpfter" nach der genannten Definition. Entscheidend für die zeitliche Zuordnung ist wie bei allen anderen Inzidenzwerten das Meldedatum. Dies ist der Tag, an dem das örtliche Gesundheitsamt erstmals von einem Corona-Fall erfährt – also wenn die Bestätigung der Infektion durch einen positiven PCR-Test dort eingeht.

Welche Schwachstellen haben die Daten?

Das LGL entscheidet sich bei seiner Auswertung für eine leicht verständliche Form: Aufgeteilt wird bei der Inzidenz nur nach "vollständig geimpft" und "ungeimpft". Josef Eberle, Professor am Lehrstuhl für Virologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, spricht sich für eine differenzierte Betrachtung nach Alter aus, da sich vor allem die Impfquoten, aber auch das Risiko eines schweren Verlaufs und das Expositionsrisiko in den verschiedenen Altersgruppen deutlich unterscheide.

Ein weiterer Kritikpunkt: Unterschiedliches Testverhalten. In Mails und Kommentaren fragten viele BR24-Nutzer, ob die Inzidenz der Geimpften nicht nur deshalb niedriger läge, weil diese aufgrund der aktuell geltenden 3G-Regeln weniger getestet würden. Besonders Infektionen ohne Symptome sollten so bei Geimpften häufiger unentdeckt bleiben.

Laut einer Sprecherin des RKI ist es möglich, dass Geimpfte weniger getestet werden als Ungeimpfte. Im Rahmen regelmäßiger Screenings, etwa in Kliniken oder Altenheimen, sollten Tests aber auch unabhängig vom Impfstatus durchgeführt werden. Das LGL teilt mit, dass aufgrund der aktuellen 3G-Regel davon auszugehen sei, dass sich möglicherweise ungeimpfte Personen häufiger testen lassen als geimpfte Personen.

Unterschiedliches Testverhalten führt nicht zwangsweise zu Verzerrung

Allerdings müsse laut LGL folgendes in Betracht gezogen werden: Analysiere man die Covid-19-Fallzahlen mit Angaben zu Impfstatus UND Symptomatik, zeige sich, dass unter den ungeimpften Infizierten 19 Prozent asymptomatisch seien – unter den vollständig geimpften Infizierten sind es 30 Prozent. Gemäß dieser Daten könne keine grundsätzliche Aussage darüber getroffen werden, dass mehr asymptomatische Infektionen bei den geimpften Personen vorkommen. Darüber hinaus wiesen Daten aus kontrollierten Studien darauf hin, dass geimpfte Personen sich tatsächlich einfach seltener infizieren als ungeimpfte Personen.

Auch Virologe Josef Eberle kommt zum Schluss, dass es aufgrund der 3G-Regeln zu einer leichten Unterschätzung der 7-Tage-Inzidenz der Geimpften kommen könnte. Dennoch sei der Unterschied zur Inzidenz der Ungeimpften so deutlich, dass die Zahlen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Impfungen zuließen - eben nicht nur im Hinblick auf den möglichen Krankheitsverlauf, sondern auch auf die Infektion selbst.

Informationen zum Impfstatus sind nicht tagesaktuell

Der Experte weist aber auch darauf hin, dass diese Kennzahlen vom üblichen Meldeverzug der Corona-Daten betroffen seien. Auch wenn sie nur wöchentlich ausgewiesen werden, handle es sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keinesfalls um wirklich tagesaktuelle Daten.

Laut LGL sind die Angaben zum Impfstatus davon sogar besonders stark betroffen. So lägen zum Beispiel Informationen zu Impfungen möglicherweise nicht bereits zum Zeitpunkt der ersten Fallmeldung vor, sondern würden erst im Rahmen weiterer Fallermittlungen erhoben und dann nachgetragen. Weiter könnte auch das Nicht-Berücksichtigen der Teil-Geimpften oder das Zuzählen der Daten ohne Angabe zu den Ungeimpften die Werte verzerren, unter- oder überschätzen.

Fazit: Daten zeigen generellen Trend - deutlich weniger Geimpfte unter den Infizierten

Die vom LGL veröffentlichten Inzidenzwerte nach Impfstatus unterliegen also einigen Limitationen. Die Werte sollten daher immer im Kontext der Falldefinition, der Datenerhebung, der Meldeverzögerung und auch verschiedener Altersgruppen betrachtet werden.

Die Experten sind sich aber einig, dass dennoch Schlussfolgerungen möglich sind. "Trotz der bekannten Limitationen bietet die Auswertung die Möglichkeit, generelle Trends zum Verhältnis der Betroffenheit zwischen der vollständig geimpften und ungeimpften Bevölkerung zu analysieren", formuliert das LGL.

Es infizieren sich also tendenziell tatsächlich weniger Geimpfte als Ungeimpfte mit dem Coronavirus. Die Angaben sind jedoch keine "Live-Daten", die das aktuelle Infektionsgeschehen abbilden können.