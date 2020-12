22.12.2020, 07:22 Uhr

Aktivisten wollen Tierversuchs-Labor in Augsburg verhindern

In etwa einem Jahrzehnt soll die neue Augsburger Medizinfakultät fertiggestellt sein. Dann soll dort Spitzenforschung stattfinden - auch an Tausenden Labormäusen. Tierschützer sind empört. Sie haben in einer Petition 26.000 Unterschriften gesammelt.