Aktivisten verteilen "gerettetes" Essen in Bayreuth

In Bayreuth soll am Montag mit einer Aktion auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht werden. Dabei soll am Ehrenhof in der Maximillianstraße mitten in der Innenstadt "gerettetes Essen" verteilt werden, teilt die Gruppe von Klimaaktivisten "Aufstand der letzten Generation" mit.

Bayreuth: Aktivisten verschenken "gerettetes Essen"

Zudem werde mindestens eine Person öffentlich "Containern" und sich im Anschluss selbst anzeigen. Die Aktion soll von 14.00 bis 16.00 Uhr dauern. Eine ähnliche Aktion findet am Montag in Nürnberg vor der Lorenzkirche statt.

Containern ist rechtlich Diebstahl

Der Hintergrund: In den Müllcontainer von Supermärkten landen nach wie vor viele noch genießbare Lebensmittel. Das "Retten" von Lebensmitteln aus Containern ist in Deutschland aber ein Diebstahlsdelikt. Dagegen wollen die Aktivisten protestieren. Erst in der vergangenen Woche hatte eine Gruppe der "Letzen Generation" in Bayreuth gegen Lebensmittelverschwendung protestiert und Straßen in der Stadt blockiert.