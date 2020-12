Aktivisten überkleben Schilder mit umstrittenen Namensgebern

Erinnerung an rechtsextreme Opfer in Hanau

Weitere Umbenennungen betreffen etwa den Wittelsbacher Platz, dessen Schild durch den "19. Februar-Platz" ersetzt wurde. Der Namensvorschlag solle an die neun Menschen erinnern, die am 19. Februar von einem rechtsextremen Attentäter im hessischen Hanau erschossen wurden, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem wurde beispielsweise der Kardinal-Faulhaber-Platz vorübergehend in "Platz der Menstruation" benannt - oder die nach Fürstbischof Julius Echter benannte Juliuspromenade in "Maji-Maji-Allee": Die "Maji-Maji"-Bewegung war Anfang des 20. Jahrhunderts als Widerstandsbewegung gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Staaten wie Tansania oder Burundi aktiv.

Debatte um Straßennamen soll ausgedehnt werden

Das "NebenAn Kollektiv" will seine Aktion als Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion um die Umbenennung von Straßen verstanden wissen. Die Gruppierung fordert, dass die Debatte auf weit mehr Würzburger Straßen ausgedehnt wird als bisher. Die vor kurzem vorgelegten Vorschläge der Würzburger Straßennamenkommission hätten zwar "einen guten Anstoß" gegeben, seien aber "unzureichend“, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine durch den Stadtrat berufene Straßennamenkommission hat nach vier Jahren Arbeit vor kurzem einen Abschlussbericht erstellt. Der Bericht enthält neun Straßennamen, bei denen die Kommission Handlungsbedarf sieht, weil die Namensträger in der NS-Zeit eine problematische Rolle innehatten.

Prozess der Straßenumbenennung wird dauern

Die Vorschläge der Straßennamenkommission reichen von Umbenennung über eine "Kontextualisierung" etwa in Form von Zusatztafeln bis zur Durchführung einer großangelegten Bürgerbeteiligung. Eine Umbenennung empfiehlt die Kommission etwa im Fall von Heiner Dikreiter. Der Maler war Gründer der Städtischen Galerie, Mitglied der NSDAP und der Reichskammer der Bildenden Künste. Der gesamte Prozess der Umbenennung wird wohl einige Jahre dauern. Vor einer Entscheidung des Stadtrats soll das gesamte Thema in Bürgerdiskussionen erörtert werden.

Stadt Würzburg prüft Anzeige wegen Sachbeschädigung

Laut Stadtsprecher Georg Wagenbrenner war Kollegen des Baureferats die "Umbenennungen" aufgefallen. Mitarbeiter des Bauhofs wurden beauftragt, den alten Zustand wiederherzustellen, was sich voraussichtlich bis Dienstag hinziehen wird. "Die Kosten unsererseits werden ermittelt, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung behalten wir uns ausdrücklich vor", so Wagenbrenner.

Der Stadtsprecher wollte die Aktion im Gespräch mit dem BR nicht bewerten. Er wies aber darauf hin, dass sich die bisherige Arbeit der Straßennamenkommission gezielt auf Personen und ihre Rolle während der NS-Diktatur konzentriert habe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Debatte auf andere Themenbereiche und Zeitabschnitte erweitere. Er glaube aber nicht, dass ein Namensvorschlag wie "Platz der Menstruation" mehrheitsfähig sei, so Wagenbrenner.