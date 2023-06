Aktivisten kleben sich auf Augsburger Hauptverkehrsader fest

Anhänger der "Letzten Generation" haben sich in Augsburg auf der zentralen Schaezlerstrasse am Königsplatz festgeklebt und so den morgendlichen Berufsverkehr blockiert. Die mehrspurige Straße gilt als Nadelöhr, weil damit das Tram-Umsteigedreieck am Königsplatz umfahren wird.

Stau löste sich schnell auf

Drei Aktivisten klebten sich mit den Händen auf der Straße fest. Dabei ließen sie eine Lücke für einen möglichen Rettungseinsatz. Fußgänger, Radler sowie Busse und Straßenbahnen kamen durch, Autos in Richtung Süden allerdings nicht. Die Autofahrerinnen und Autofahrer veranstalteten deshalb ein Hupkonzert, viele zeigten aber auch Verständnis. Ein Pkw-Lenker ließ zu Beginn des Protests den Motor seines Wagens aufheulen und umfuhr die Sperre über die Gegenfahrbahn. Kurzfristig kam es zu einem größeren Stau. Die Polizei leitete aber zügig die vor der Blockade wartenden Fahrzeuge aus, somit wurde kein Autofahrer länger ausgebremst.

Zum Artikel: Amtsgericht Augsburg verurteilt Klimaaktivisten

Erster "Klebeprotest" in Augsburg

Für Augsburg war es der erste "Klebeprotest" dieser Art. Man habe aber damit gerechnet und sich auch darauf vorbereitet, sagt Polizeisprecher Markus Trieb: "Wir sind da entspannt". Allerdings bestehe der Anfangsverdacht der Nötigung, daher wurden Personalien der beteiligten Aktivisten aufgenommen. "Wir haben einmal geflext und einmal musste der Bohrhammer ran", so ein Sprecher der Polizei. Das heißt, ein Stück Straße musste abgetragen werden, um den Festgeklebten zu lösen. Wer für die Kosten der Aktion aufkommt, das müsse noch geklärt werden, heißt es seitens der Polizei.

Ausgebremste Autofahrer reagierten unterschiedlich

Während manche Passanten schimpften und Beleidigungen in Richtung der Demonstranten riefen, drückten andere ihre Sympathie aus: "Die machen das genau richtig", meint eine Radfahrerin. Sogar eine Frau im Auto, die im Stau warten musste, war nicht genervt: "Das hat schon seine Berechtigung, Klimaschützen ist wichtig". Ein anderer Mann war kritischer: "Es nervt mich tierisch, für mich ist das Nötigung, und es trifft vor allem nur die Bürger, die mit den Regelungen nichts zu tun haben." Kinder, die auf dem Schulweg vorbeikamen, fragten direkt: "Warum tut ihr das?" Und Aktivistin Ronja Künkler antwortete: "Weil etwa das Trinkwasser knapp wird durch den Klimawandel und mir das Angst macht".