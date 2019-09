Aktivisten in Bayern demonstrieren wieder für Klimaschutz

Umweltaktivisten demonstrieren heute auch in Bayern wieder für mehr Klimaschutz. Kundgebungen der Fridays-for-Future-Bewegung sind etwa in München, Nürnberg und Landshut geplant. In München rechnen die Veranstalter mit rund 3.000 Teilnehmern, die durch die Innenstadt ziehen.

Auch am Nürnberger Kornmarkt werden rund 1.500 Demonstranten erwartet. Die Organisatoren gehen davon aus, dass Demonstranten etwa auch aus Bamberg, Regensburg und München anreisen. Nicht nur Schüler sind zu dem Protest eingeladen, sondern Teilnehmer jeden Alters.

Aktivisten wollen mit ihrem Protest Autofahrer ansprechen

Am frühen Abend wollen Klimaaktivisten in Nürnberg dann bei sogenannten "Swarming"-Aktionen mit Bannern, Fahnen, Sprechchören, Gesängen und Musik Autofahrer auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Die Aktionen der Umweltaktivisten markieren den Abschluss der "Week for Climate" – der Woche fürs Klima. In ganz Deutschland haben Fridays-for-Future-Ortsgruppen eine Woche lang unterschiedliche Protest- und Informationsveranstaltungen organisiert. So demonstrierten zum Beispiel junge Aktivisten am Dienstag in Coburg für den Schutz der Moore.

Streitpunkt: Klimapaket der Bundesregierung

Ein großer Streitpunkt ist das Klimapaket der Großen Koalition. Die CSU möchte keine Nachbesserungen, wie sie die SPD ins Spiel gebracht hat. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will am Einstiegspreis von zehn Euro pro Tonne CO2 ab 2021 festhalten. Er halte es für falsch, ein paar Tage nach den Klimabeschlüssen eine neue Diskussion zu beginnen, sagte er dem SWR. Die Regierung müsse das kräftige Klimaschutzprogramm nun als Konjunkturprogramm umsetzen.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung aus ihrem Klimaschutzprogramm Zahlen gestrichen hat, die zeigen sollten, wie viel jede einzelne Maßnahme zum Klimaschutz beiträgt.

Aktivisten: Klimapaket reine Kosmetik

Die Demonstranten sind mit dem Klimapaket der Bundesregierung mehr als unzufrieden: Die vorgestellten Eckpunkte seien "reine Kosmetik", heißt es von Aktivisten aus München. Von Frustration ist die Rede, aber auch von hoher Motivation, jetzt erst recht weiter zu streiken. Sie demonstrieren diesmal auf dem Münchner Marienplatz.

Von dort wollen die Demonstranten erneut durch die Innenstadt ziehen - etwa zwei Stunden lang, begleitet von lauter Musik.

Weltweite Demonstrationen für den Klimaschutz

Die anhaltende Diskussion über das Klima bewegt die Menschen. Am vergangenen Freitag gingen laut Schätzungen weltweit vier Millionen Menschen für das Klima auf die Straße, allein 1,4 Millionen davon in Deutschland. In Bayern war der Passauer Bischof Stefan Oster mitmarschiert. Er war dafür heftig kritisiert worden - unter anderem aus Reihen der Jungen Union.

Auch heute plant die Bewegung Fridays for Future erneut Aktionen und Kundgebungen in Dutzenden Ländern weltweit. Den ganzen Tag über wird in Neuseeland, Australien, Europa und Nordamerika demonstriert.

In Kanada möchte Klimaaktivistin Greta Thunberg an einer Großkundgebung in Montreal teilnehmen. Thunberg hatte in dieser Woche mit ihrem emotionalen Auftritt beim UN-Klimagipfel wiederholt zahlreiche Diskussionen ausgelöst.

Blogger warnt vor Radikalisierung

Blogger Erwin Jurtschitsch, der unter anderem Texte für die "Die Achse des Guten" verfasst und zu den Mitbegründern der taz gehört, warnte am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk aber vor einer Radikalisierung der Fridays-for-Future-Bewegung ähnlich wie 1968. Fridays for Future stehe vor einer entscheidenden Wegkreuzung, sagte Jurtschitsch.

Grundsätzlich bewertet der Autor die Bewegung positiv. Er stelle jedoch fest:

"Entscheidend ist jetzt: Wie reagiert die Bewegung an dem Punkt, an dem sie jetzt ist? Das ist die entscheidende Wegkreuzung. Bleibt sie so radikal wie sie jetzt ist, wird sie vor der Frage stehen: Was macht sie, wenn sie ihre Forderungen, die maximal überzogen sind, nicht erfüllt bekommt? Wenn Sie sich erinnern, hatten wir die Situation schon einmal 68. Dann haben kleine Teile der Bewegung beschlossen zu sagen: Wir müssen jetzt sehr, sehr viel radikaler werden." Erwin Jurtschitsch

Dieses Denken habe zu schlimmen Ergebnissen geführt, betonte Jurtschitsch. Er hoffe, dass die Fridays-for-Future-Bewegung diesen Fehler nicht wiederhole.

Auch der Politikwissenschaftler Alexander Straßner von der Universität Regensburg warnte diese Woche vor einer Radikalisierung der Gruppierung. An den Rändern der Fridays-for-Future-Bewegung könne der Hang zur Militanz wachsen, sagte Straßner der Augsburger Allgemeinen: "Es ist nun ein gefährlicher Punkt erreicht. Es gibt Massenproteste, die Maßnahmen der Bundesregierung werden als nicht ausreichend angesehen, da ist der Schritt zur Gewalt nur noch ein kleiner."

Ähnlich äußerte sich Friedo de Vries, Chef des niedersächsischen Landeskriminalamtes. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warnte er vor einer Radikalisierung der Klimaschutzszene. Es sei nicht überraschend, "dass gewaltbereite Linksextremisten an das Klimathema andockten".