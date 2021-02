Aktivensprecher des DSV: Opfer von Gewalt sollen sich melden

Die Aktivensprecher im Deutschen Schwimm-Verband (DSV) Sarah Köhler und Tobias Preuß haben sich in einer Mitteilung des Schwimm-Verbands zum Thema sexualisierte Gewalt geäußert. Anlass dafür sind die Vorwürfe gegen den Würzburger Schwimmtrainer Stefan Lurz. Er ist vergangenen Freitag (19.Februar) von seinem Amt als Bundestrainer für Freiwasserschwimmen zurückgetreten.

Forderung: Aufklärung aller Verdächtigungen

In der Stellungnahme heißt es: "Jegliche Form von Gewalt und Missbrauch von Macht hat in keiner gesellschaftlichen Schicht, in keiner Position und auch sonst an keiner Stelle einen Platz in unserer Gesellschaft und in unserem Verband". Im Umgang mit Minderjährigen sei solches Verhalten "in besonderem Maße verwerflich, unmoralisch, unethisch und aufs Schärfste zu verurteilen". Köhler und Preuß fordern in der Mitteilung "vollumfängliche und unabhängige Aufklärung jeglicher Verdächtigungen seitens der Justiz und des DSV".

Opfer von Gewalt und Missbrauch sollen sich wehren

Gleichzeitig wollen sie Athletinnen und Athleten, die Opfer von Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt geworden sind, dazu ermutigen, sich gegen derartige Vorfälle zu wehren: "Ihr könnt euch an Freunde, Familie oder auch direkt und ganz anonym an spezialisierte Stellen wenden, welche euch genau die Hilfe geben können, die ihr benötigt." Die Aktivensprecher verweisen dabei auf Franka Weber, die Präventionsbeauftragte für sexualisierte Gewalt im DSV.

Sprecher: Aktive Schwimmerin und Wasserballer

Sarah Köhler ist als Schwimmerin aktiv. Sie gewann zuletzt Silber über 1.500 Meter Freistil bei den Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea. Tobias Preuß holte mit seinen Vereinen als Wasserballer insgesamt acht Deutsche Meisterschaften.