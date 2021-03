Aktive Mittagspause hilft gegen Verspannungen im Homeoffice

Wer daheim stundenlang auf der Esszimmerbank oder dem Küchenstuhl sitzt und am PC arbeitet, der spürt am Abend seine verspannten Muskeln. Die meisten haben im Homeoffice keine so gute Ausstattung wie im Büro, also beispielsweise keine höhenverstellbaren Stühle und Schreibtische. Auf Dauer kann das zu Schmerzen im Nacken, als auch den Schultern und im Rücken führen. Kleine, aber effektive Übungen helfen, dass es nicht soweit kommt.

Krafttraining mit der Wasserflasche

Die Lieblingsübung von Sabine Heltner ist ein Krafttraining mit einer Wasserflasche. Die betriebliche Gesundheitsmanagerin beim Nürnberger Post SV macht in einem Online-Video vor, wie sie die Flasche in der Hand zehn- bis fünfzehnmal nach oben stemmt. Mit jeder Hand absolviert sie drei Durchgänge, so dass dabei auch die Rückenmuskulatur beansprucht wird. "Für einen guten Effekt reicht es schon aus, wenn die Flaschen mit einem halben Liter oder bis zu zwei Litern gefüllt sind", erklärt Sabine Heltner.

Gesundheitsexpertin rät: Möglichst oft aufstehen

Sie macht auch dynamische Kniebeugen vor, um den Körper zu mobilisieren und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Gegen Verspannungen hilft auch regelmäßiges Kopf-, Schulter- und Armkreisen. Da bei langem Sitzen die Muskulatur verkümmert, sind darüber hinaus verschiedene Dehnübungen sinnvoll, beispielsweise die Arme weit nach oben zu strecken oder eine Vorwärtsbeuge zu machen. "Generell sollte man viel und oft bei der Büroarbeit aufstehen. So kann man zum Beispiel beim Telefonieren umhergehen", empfiehlt die Gesundheitsmanagerin.

Tipp: Für Bewegungspause den Wecker stellen

Natürlich wissen wir alle, dass regelmäßige Pausen und kleine Übungen während der Schreibtischarbeit sinnvoll sind. Doch die wenigsten setzen dieses Wissen langfristig um. Alle, denen es schwer fällt sich aufzuraffen, rät Sabine Heltner: "Entweder einen Wecker stellen, der einen an die aktive Mittagspause erinnert. Oder eine Email-Benachrichtigung einrichten, in der steht: Beweg dich jetzt!" Damit könne man sich selbst motivieren. Die betriebliche Gesundheitsmanagerin bietet auch Übungs-Programme für Mitarbeitende in Unternehmen an.

Zweiter Tipp: Online-Angebote der Vereine nutzen

Der Nürnberger Post SV, Bayerns größter Breitensportverein, kann nach den neuen Corona-Bestimmungen nun wieder mit dem Outdoor-Sport beginnen. Während des Lockdowns waren nur Online-Kurse möglich. Sie sind zwar auf Dauer kein Ersatz für gemeinsamen Sport im Verein, erklärt Vorstand Andreas Neugebauer, aber manche Angebote im Internet würden weiterhin bestehen bleiben. Denn beim Online-Training daheim spart man sich Fahrt und Aufwand, außerdem kann man es von überall absolvieren. Besonders gut eignet sich die "Aktive Mittagspause" als virtuelles Angebot, denn die Übungen sollen ja am Schreibtisch in den Arbeitsalltag eingebaut werden und nicht in der Sporthalle.