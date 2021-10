"Aktive Mittagspause": Beamtenprotest für mehr Geld in Nürnberg

In einer "aktiven Mittagspause" haben heute etwa 50 Beamtinnen und Beamte vor dem Heimatministerium in Nürnberg für mehr Gehalt protestiert. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi war der erste Verhandlungstermin am 8. Oktober der Tarif- und Besoldungsrunde 2021 "ernüchternd".

Gleichbehandlung für Beamte und Tarifgebundene

Demnach hat es keine ernsthaften Antworten der Arbeitgeber auf die Forderungen der Gewerkschaft gegeben. Verdi verlangt, dass die Tarifergebnisse zeitgleich und gleichwertig auch für die Beamten gelten sollen. Häufig würden die Ergebnisse stark zeitverzögert den Beamten zugutekommen. Da sie kein Streikrecht haben, zeigten die Beamten in ihrer Mittagspause mit Fahnen und Plakaten Präsenz.

"Applaus alleine reicht nicht"

Daniela Engelhardt, Sprecherin des Verdi-Arbeitskreises für Beamtinnen und Beamte der Stadt Nürnberg, sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass der Applaus alleine nicht ausreiche. Als Beispiel nennt sie die Angestellten der Stadt. Während der Corona-Pandemie und der Home-Office-Zeit habe die Stadtverwaltung den Mitarbeitenden größtenteils keine Geräte zur Verfügung gestellt. Sie hätten teilweise auf eigene Rechnung zum Beispiel Bildschirme oder Tastaturen gekauft. Dafür habe die Stadt keine Entschädigung gezahlt, so Engelhardt weiter.

In der Tarif- und Besoldungsrunde 2021 fordert die Gewerkschaft Verdi eine Erhöhung der Gehälter um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr. Die Verhandlungen werden am 1. und 2. November in Potsdam fortgesetzt.