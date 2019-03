28.03.2019, 07:11 Uhr

Aktiv für den Klimaschutz: Gochsheimer Kinder pflanzen Schulwald

"Stop talking - start planting" heißt eine weltweite Kampagne, an der sich nun auch die Mittelschule von Gochsheim beteiligt. Schüler der 8. Klassen pflanzen rund 500 Baumsetzlinge in die Erde. So soll ein Schulwald entstehen.