Aktionstag zur Altenpflege: Bamberger fordern höhere Löhne

An dem bundesweiten Aktionstag der Gewerkschaft Verdi zur Altenpflege haben sich auch Beschäftigte in Bamberg beteiligt. Etwa ein Dutzend Mitarbeiter trafen sich zu einer Kundgebung im Innenhof des Zentrums für Senioren am Michelsberg.

Beschäftigten in der Altenhilfe fordern bessere Löhne

Die Beschäftigten in der Altenhilfe der Sozialstiftung Bamberg fordern unter anderem bessere Löhne. Wenn die Bezahlung schlecht sei, habe keiner Lust auf den Job, sagt Altenbetreuerin Marianne Baumeister. Zu wenig Personal in der Altenpflege bedeute wiederum eine hohe Arbeitsbelastung für die wenigen, die die Arbeit machen.

Pflegemindestlohn keine angemessene Bezahlung

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Pflegevollversicherung, in die alle Menschen einzahlen. Mit so einer "soldarischen Pflegegarantie" will die Gewerkschaft eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und damit bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Der Pflegemindestlohn verhindere zwar die "allerschlimmste Ausbeutung". Eine angemessene Bezahlung könne auf diesem Weg aber nicht erreicht werden.