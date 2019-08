Aktionstag wegen angekündigter Werksschließungen bei Kennametal

Die Demonstration wegen der angekündigten Werksschließungen steht unter dem Motto „Rauswurf trotz Rendite - wir wehren uns!“ und startet um 13 Uhr vor der Kennametal-Deutschlandzentrale in Fürth. Um 15 Uhr findet in der Kennametal-Deutschlandzentrale eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt.

Schließungen trotz Rekord-Ergebnisse

Obwohl der Konzern mit Sitz in Pittsburgh laut IG Metall im letzten Jahr Rekord-Ergebnisse eingefahren hat, sollen die Werke in Lichtenau im Landkreis Ansbach und in Essen sowie ein Verteilzentrum im saarländischen Neunkirchen geschlossen werden. Die IG Metall spricht von 20 Prozent Personalabbau bei den 2.900 Stellen in Deutschland. In Lichtenau sind davon über 130 Beschäftigte betroffen.

IG-Metall übt scharfe Kritik

Ein konkreter Zeitpunkt für die Schließung des Werks ist laut IG Metall noch nicht bekannt. Im Vorfeld des heutigen Aktionstags übte Klaus-Dieter Winnerlein, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Westmittelfranken, scharfe Kritik an der Unternehmensstrategie von Kennametal Widia. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Winnerlein: „Wenn Menschen jahrelang Gewinne für Unternehmen eingefahren haben und weiterhin auch rentabel arbeiten würden, aber man denen dann die Existenz entzieht, und auch deren Familien die Existenz entzieht, dann fällt mir dazu nichts ein.“

Belegschaft kämpft

Beim heutigen Aktionstag geht es laut Klaus-Dieter Winnerlein darum, dass die Belegschaften zeigen, dass sie solche unternehmerischen Entscheidungen nicht unwidersprochen hinnehmen und dass sie für ihre Arbeitsplätze kämpfen. Außerdem will die IG Metall das Unternehmen Kennametal Widia auffordern, mit der Gewerkschaft in Verhandlungen zu treten, damit die Arbeitsplätze an den Standorten erhalten werden.

IG-Metall fordert Begründung

An der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Nachmittag um 15 Uhr in der Kennametal-Deutschlandzentrale in Fürth nehmen auch mehrere IG Metall-Bevollmächtigte aus Bayern teil. Sie wollen im Aufsichtsrat Unterlegen beziehungsweise Informationen zur Begründung der Standortschließungen einfordern, sagte Klaus-Dieter Winnerlein, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Westmittelfranken, dem Bayerischen Rundfunk.

Sieben Standorte in Bayern

Kennametal Widia stellt Spezialwerkzeuge zur Metallbearbeitung her, zum Beispiel für Automobilzulieferer. Das Unternehmen hat in Deutschland insgesamt zehn Standorte, sieben davon in Bayern.