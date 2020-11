Aktionstag vor Schlachthöfen und Molkereien

Der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" veranstaltet am Mittwoch (11.11.20) einen Aktionstag vor verschiedenen Verarbeitern von landwirtschaftlichen Produkten. Die Mitglieder wollen auf die Missstände "in den Preisfindungen erzeugter Produkte" hinweisen. Sprich, die Landwirte fühlen sich ungerecht bezahlt. Fleisch oder Milch sei oft zu billig.

Protesttag nicht nur in Oberfranken

Wie der Verein in einem Schreiben mitteilt, findet der Protesttag in ganz Bayern statt, in Oberfranken vor dem Schlachthof Bamberg, dem Milchhof Albert in Scheßlitz sowie vor den Werken der Bayerischen Milchindustrie in Zapfendorf und Ebermannstadt. Man wolle zum Dialog auffordern, da Bauern häufig dem Preisdiktat ihrer Abnehmer ausgesetzt seien. Manchmal seien die Preise nicht fair oder kostendeckend, heißt es weiter. "Wir fordern kostendeckende Preise, mindestens aber die Benennung von Gründen, warum die nicht möglich sein sollen", schreiben die Verantwortlichen.

Brandbrief für Geschäftsleitungen

An die Geschäftsleitungen der Betriebe wolle man einen Brandbrief bzw. ein Forderungsschreiben übergeben. Weiter heißt es, dass die Betriebe nicht an ihrem Tagesablauf behindert oder blockiert würden. Vielmehr wolle man sie durch diese Aktion an die Hand nehmen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die die Situation der Bauern verbessert.