Infokampagne "Schau auf die Rohre" in Niederbayern

In Bayern sind etwa zehn bis 15 Prozent der Wasserleitungen marode, weil sie in die Jahre gekommen sind. Alleine bei den Abwasserleitungen sind es mindestens 10.000 Kilometer. Die undichten Rohre müssen in den nächsten Jahren saniert oder ausgetauscht werden - auch in Niederbayern.

Aktionstag in Pfarrkirchen

Deshalb fährt das Umweltministerium in Bayern gerade eine Informationsoffensive, um die Kommunen aufzuklären. Heute macht der Aktionstag "Schau auf die Rohre" Station in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn.

"Schau auf die Rohre"

Mehrere Schulklassen dürfen am Vormittag in der Stadthalle Pfarrkirchen "in die Rohre tauchen". Sie können an sechs verschiedenen Stationen miterleben, wie man Wasserleitungen untersucht. Ein Kamera Roboter fährt zum Beispiel durch Rohre, die extra hierzu aufgebaut wurden. Er sucht nach Löchern, die Kinder können live dabei zusehen. Sie lernen außerdem, wie man durch Abhören Lecks aufspürt.

Schäden und Rohrbrüche in Bayern verhindern

Die Stadt Pfarrkirchen hat ein 150 Kilometer langes Kanalnetz. Es wird alle zehn Jahre überprüft. Etwa 50 bis 80 Jahre halten Trink- und Abwasserrohre im Schnitt. Deshalb soll in der Pfarrkirchner Stadthalle auch den niederbayerischen Kommunen gezeigt werden, wie wichtig intakte Rohre sind. Der Extremfall: Das Abwasser kann ins Grundwasser sickern. Noch mehr Schäden und Rohrbrüche, als es in Bayern ohnehin schon gibt, müssen laut dem Landesamt für Umwelt unbedingt vermieden werden.

Kampagne in jedem Regierungsbezirk

Die Kampagne "Schau auf die Rohre" will mit je einer Veranstaltung pro Regierungsbezirk Bürger und Kommunen für marode Rohre sensibilisieren.