Aktionstag gegen Hass im Netz: Durchsuchung im Oberallgäu

Sobald die Grenze der freien Meinungsäußerung überschritten und die Rechte anderer verletzt werden, seien hasserfüllte Äußerungen strafbar, so Michael Haber, Leiter der Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. In seinem Bereich lag die Zahl der Fälle 2019 noch bei 36, 2020 bereits bei 74. Haber geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele strafbare Kommentare nach wie vor nicht angezeigt werden.

Netz-Kommentare werden zunehmend aggressiv

Grund für die steigenden Hasstiraden im Netz könne die Corona-Pandemie sein. Im Internet zu kommentieren, sei von zuhause aus einfach möglich. Außerdem hat die Polizei beobachtet, dass Kommentare im Netz aggressiver und auch derber werden würden. Belegbare Zahlen gebe es dafür allerdings nicht.

Zum Beispiel auch das Posting eines 28-Jährigen aus dem Oberallgäu, dessen Wohnung im Rahmen des bundesweiten Aktionstags gegen Hass im Netz am Mittwochmorgen durchsucht wurde. Der Mann soll auf der Social-Media-Plattform Facebook gepostet haben, dass Polizeibeamte auf offener Straße erschossen werden dürfen. Eine Frau hatte diesen Kommentar gesehen und bei der Polizei Anzeige erstattet. Ein Kommentar dieser Art billige eine Straftat und sei deshalb strafbar. Die Kriminalpolizei Kempten stellte bei der Durchsuchung ein Smartphone und ein Tablet sicher. Die Geräte werden nun ausgewertet.

Opfer sollen sich bei der Polizei melden

Viele solcher Hasstiraden im Netz, aber auch in öffentlichen Messenger-Gruppen auf Smartphones seien antisemitisch, rassistisch, extremistisch, gewaltverherrlichend oder auch sexistisch motiviert. Damit die Polizei gegen die Täter vorgehen kann, sollten sich Opfer der Hasstiraden, aber auch Personen, die die Posts entdecken, bei der Polizei melden. "Nur so kann die Polizei Urheber ermitteln und die Fälle der Staatsanwaltschaft zur weiteren Strafverfolgung vorlegen", so Haber bei der Pressekonferenz in Kempten. Die Staatsanwaltschaft gehe gegen Täter, die im Netz gegen andere Personen oder Gruppen hetzen, konsequent vor.

Strafen im fünfstelligen Bereich drohen

David Beck von der Staatsanwaltschaft in Kempten berichtete von über 300 Verfahren, die vergangenes Jahr allein in Kempten anhängig gewesen seien. Dass Hass und Hetze im Netz keine Bagatelldelikte sind, zeigt das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das im April in Kraft getreten ist. Wer andere im Netz zum Beispiel bedroht oder Straftaten billigt, muss inzwischen mit empfindlichen Geldstrafen - auch im fünfstelligen Bereich - rechnen. Die Justiz in Kempten hat vergangenes Jahr in einem Fall zum Beispiel 13.000 Euro Strafe verhängt, in anderen Fällen Strafen zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Laut Beck werden im Wiederholungsfall auch Freiheitsstrafen ausgesprochen. Jugendliche Straftäter versuche man zudem auch zu erziehen. Beck berichtete von einem jungen Täter, der das Konzentrationslager in Dachau besuchen und anschließend einen Aufsatz darüber verfassen musste.