Glücksspielsucht: Zehntausende Menschen in Bayern betroffen

In einem Raum der Caritas Suchtberatungsstelle in Landsberg am Lech stehen einige Stühle im Kreis. Vier Männer sitzen darauf. Vier Spieler-Schicksale. Sie wollen anonym bleiben, aber sie erzählen ihre Geschichte. "Ich bin in der Früh aufgewacht und der erste Gedanke war: Heute gehe ich spielen", berichtet ein Mann, der hier Michael Dachsner heißen soll. "Im Endeffekt habe ich nur darauf gewartet, dass ich Zeit gefunden habe, um in die Spielothek zu fahren. Das Gewinnen war im Endeffekt gar nicht das Ausschlaggebende. Es ging nur ums Spielen.“

Mehr als 20 Jahre lang ging das so. Dachsner war glücksspielsüchtig. Und er findet hier, bei der Caritas in Landsberg, eine Therapie, die ihm hilft, die Sucht zu verstehen - und damit umzugehen.

Die Sucht brachte ihn beinahe ins Gefängnis

Lange ahnte niemand etwas von Michael Dachsners Glücksspielsucht. Er hatte einen guten Job, verdiente viel Geld und wirkte stark. Alles nur Fassade, denn: "Ich hatte in dieser Zeit überhaupt kein Selbstwert-Gefühl. Ich habe existiert, ja, ich selber war mir aber nichts wert." In den schlimmsten Zeiten spielte er an acht bis zehn Automaten gleichzeitig.

Die Folgen: Er verzockte 150.000 Euro. Weil er seinen Chef um mehr als 50.000 Euro betrogen hatte, wurde er verurteilt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Nur knapp entging er einer Gefängnisstrafe. Das war ein Wendepunkt, sagt er - und später der Start seiner Therapie.

Zehntausende Menschen in Bayern süchtig oder gefährdet

Michael Dachsner ist bei weitem kein Einzelfall. Die Landesstelle Glücksspielsucht (LSG) Bayern schätzt, dass es in Bayern etwa 32.000 Personen mit "pathologischem Spielverhalten" gibt, die also als süchtig gelten. Dazu kommen noch einmal geschätzt 34.000 Personen mit "problematischem Spielverhalten" - sie gelten als suchtgefährdet.

Die Daten leitet die LSG Bayern aus mehreren Studien ab. Doch LSG-Sprecher Thomas Baur weist darauf hin: "Diesen Zahlen beinhalten keine Dunkelziffer. Die tatsächliche Anzahl an pathologischen und problematisch Spielenden dürfte also höher liegen." Außerdem sei in die Schätzung die neueste Studie, der bundesweite "Glücksspiel-Survey 2021", noch nicht mit eingeflossen. Weil diese Studie deutlich höhere Zahlen ausweise, als alle bisher durchgeführten Studien, müsse man davon ausgehen, so Baur, "dass die Anzahl der Personen mit einer Glücksspielproblematik in unserer aktuellen Berechnung deutlich unterschätzt wird".

Spielen, um "mit Problemen besser klarzukommen"

Den typischen Spielsüchtigen, die typische Spielsüchtige gibt es nicht. Laut LSG Bayern sind junge Männer besonders gefährdet; häufig haben Spielsüchtige eine ausgeprägte Impulsivität und geringe Impulskontrolle. Und warum spielen sie? Michael Dachnser beschreibt es so: "Ich habe gespielt, um mit mir selbst, mit den Problemen im Privaten und Beruflichen besser klarzukommen, um einfach in einem Tunnel zu sein. Die einen trinken oder nehmen Drogen. Bei mir war es das Spielen."

Ihm und den anderen Betroffenen in Landsberg hilft die Gesprächstherapie in der Gruppe bei der Suchttherapeutin Isabella Nieberle. Dort habe er gelernt, sich selbst wertzuschätzen, sagt Dachsner, "und im Umfeld mit Problemen offener umgehen, auch mal was ansprechen oder, wenn etwas verlangt wird, auch mal nein sagen zu können". Die Männer fänden in der Therapie im besten Fall zu sich selbst, sagt die Suchttherapeutin.

Ein Buch soll Kindern Betroffener helfen

Die LSG Bayern will das Thema Glücksspielsucht am bundesweiten Aktionstag am Mittwoch sichtbarer machen. Schon im Vorfeld des Aktionstags hatte Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Montag gemeinsam mit der Kinderbuchautorin Gundi Herget Grundschulkindern in Memmingen aus "Mein Papa, die Unglücksspiele und ich" vorgelesen - einem neuen, von der LSG in Zusammenarbeit mit der sozialen Gesellschaft pad Berlin produziertes Buch für Kinder ab acht Jahren, in dem es um Glücksspielsucht in der Familie geht.

Denn Glücksspielsucht setze nicht nur den direkt Betroffenen schlimm zu, sagt LSG-Geschäftsführer Konrad Landgraf. Sie habe auch schlimme Folgen für ihr Umfeld - ihre Familien, ihre Kinder.

Bei Glücksspielsucht: Hilfe suchen

Aber die Botschaft soll auch sein: Glücksspielsucht ist behandelbar. Bayerweit gibt es 22 Fachstellen der Landesstelle Glücksspielsucht. Diese findet man unter www.lsgbayern.de. Außerdem hilft auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – unter www.bzga.de. Hilfe finden Betroffene auch unter www.check-dein-spiel.de oder www.glücksspielsucht.de.

Auch für Michael Dachsner ist die Gesprächstherapie in der Landsberger Gruppe ein Erfolg, auf den er stolz ist: Seit acht Monaten spielt er nicht mehr.