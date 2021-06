Aktionstag: "Fridays for Future" geht wieder auf die Straßen

Die Klimaschützer von "Fridays for Future" haben das Datum für ihren bundesweiten Aktionstag #Aufbruchsklima am heutigen Freitag nicht zufällig gewählt: Genau hundert Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl im September.

Auch in bayerischen Städten Aktionen geplant

Eine Wahl, die für die Zukunft der Klimapolitik die Weichen stellen werde, so die Umweltschützer - darauf soll heute hingewiesen werden mit Aktionen in 25 deutschen Städten. Zusammen mit der Gewerkschaft Verdi, Sportvereinen, Kirchen und weiteren lokalen Gruppen wolle man die sozialgerechte Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze einfordern, wie das Bündnis in Berlin mitteilte.

In Bayern sind Kundgebungen in Bayreuth (Ehrenhof), München (Bob-van-Benthem-Platz), Parsberg (Rathausplatz) und Ansbach (Promenade) geplant - in den ersteren drei Städten beginnen die Demos jeweils um 14 Uhr, in Ansbach soll es um 15.30 Uhr losgehen.

Freitags-Demos werden wieder aufgenommen

In den kommenden Wochen vor der Bundestagswahl wollten die Aktivisten wieder jeden Freitag für Klimagerechtigkeit streiken, wie es weiter hieß. Heute findet etwa in Regensburg ab 16 Uhr eine Klima-Laufdemo mit Startpunkt Domplatz statt. Auch in Berlin, Köln und Hamburg sollen die wöchentlichen Klimastreiks jetzt wieder aufgenommen werden. Die Proteste waren im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen worden.

Große Veränderungen müssten gemeinsam angegangen werden, so Ole Horn, Sprecher von "Fridays for Future": "Eine Perspektive für alle - dafür gehen wir auf die Straße. Es herrscht #Aufbruchsklima!"