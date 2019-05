Aktionsrat Bildung: Der ländliche Raum ist besser als sein Ruf

Schulen sollen selbst über Geld bestimmen

Helfen könne es auch, den einzelnen Schulen direkt mehr Geld zu geben, über das sie dann selber bestimmen können. Immerhin wüssten die Schulleiter und Lehrer vor Ort am besten, was ihre Schulen am nötigsten brauchen, sagen die Forscher. Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, hört das gerne:

"Was wir uns vorstellen, ist eine Schule, wo man genau hinschaut, was diese Kinder in dieser Schule brauchen, das ist regional sehr unterschiedlich. Wir brauchen in der einen Schule in einer Klasse mal zwei Lehrer, in einer anderen Schule multiprofessionelle Teams. Wir brauchen einfach einen Blick auf die Schule, die nicht mit der Gießkanne ausgestattet ist, jede Schule hat ein bestimmtes Profil." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Bayern profitiert von Hochschulen in der Region

Auch die Hochschulen auf dem Land haben die Bildungsforscher in ihrer Studie mit untersucht. Hier schneidet Bayern überdurchschnittlich gut ab. Denn drei Viertel aller Studenten, die im Freistaat an einer Hochschule studieren, bleiben auch nach ihrem Abschluss in Bayern. Zum Vergleich: Den Stadtstaat Bremen verlassen drei Viertel aller Akademiker, sobald sie ihr Abschlusszeugnis haben.

Die Autoren der Bildungsstudie loben das engmaschige Netz von Hochschulen, das in den letzten 30 Jahren in Deutschland entstanden ist und das auch viele Standorte auf dem Land einschließt. Die Zahl der Hochschulen hat sich seit 1990 praktisch verdreifacht. Kein Ort in Deutschland liege weiter als 59 Kilometer von der nächsten Hochschule entfernt. Diese Hochschulen beleben ganze Regionen auf dem Land, machen sie urbaner und anziehungskräftiger, machen Betriebe dort innovativer und konkurrenzfähiger, erklären die Forscher: Gut für die Bildung, aber auch gut für den Staat, so die Analyse des Sozialpsychologen Hans-Dieter Daniel von der ETH Zürich:

"Wenn Sie sich das einmal anschauen, dann sehen Sie, dass die Universitäten den Betrag, den sie vom Staat bekommen, im Prinzip verdoppeln durch die Nachfrage, die sie erzeugen. Im Grunde genommen ist diese Wertschöpfung noch höher, weil da fließt ja ein Teil direkt an den Staat zurück über Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und anderes mehr." Sozialpsychologe Hans-Dieter Daniel

Allerdings könnten einzelne Hochschulen in Ostdeutschland nach 2025 von der Schließung bedroht sein, weil dort ganze Landstriche verwaisen und eben nicht genug Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen oder Sachsen-Anhalt umziehen wollen.

Wichtig sei aber, dass jede Region für jedes Alter ein gutes Bildungsangebot bereithält, sagen die Forscher: von der Kita bis zur Erwachsenenbildung. Nur dann siedelten sich auch Betriebe auf dem Land an und zögen Fachkräfte und Wohlstand an.