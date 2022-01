Aktionsbündnis: Unangemeldete Demos schaden der Demokratie

Die 'Initiative gegen das Vergessen" in Schweinfurt fürchtet, dass bei nicht angemeldeten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen "die Demokratie Schaden nimmt." Die Initiative weist auf die Worte von Viktor Klemperer hin: "Worte können sein wie winzige Arsendosen und nach einiger Zeit ist die Wirkung da." Genau das könne man zurzeit beobachten, heißt es von der "Initiative gegen das Vergessen" in einer Pressemitteilung. Nationalsozialisten hätten während des sogenannten Dritten Reichs ein Klima geschaffen, in dem das Rationale, das Mitmenschliche und das Solidarische keinen Platz mehr gehabt habe.

Einzelne Ausdrücke wie "Lügenpresse" oder "Volksverräter" hätten sich in offenem Hass niedergeschlagen. Heute kämen Ausdrücken wie "Corona-Diktatur", "Klimahysterie", "Asyltourismus" oder "Sozialschmarotzer" dazu. Diese seien Ausdruck von Verschwörungserzählungen, die sich nun auch in offenem Hass und antidemokratischen Selbstermächtigungsphantasien niederschlage.

Aktionsbündnis: Gegner der Corona-Maßnahmen legen Begriff Freiheit zu eng aus

"Die Initiative beobachtet auch kritisch die Verwendung des Begriffs »Freiheit« bei Demonstrationen", schreibt die Sprecherin der "Initiative gegen das Vergessen", Johanna Bonengel. Dabei könne man erkennen, wie sich die Parole "Freiheit" ausschließlich auf die Freiheit des eigenen Ichs beziehe. "Dahinter steht ein Verständnis von Freiheit als Freiheit von Pflichten, von Einschränkungen, von Regelungen. Verloren geht die Rücksichtnahme auf Gemeinschaft, Zusammenhalt, gesundheitliche Unversehrtheit der Mitmenschen und auf ein funktionierendes Gesundheitswesen," schreibt Bonengel.

Initiative hat Nazi-Zeit in Schweinfurt aufgearbeitet

Die "Initiative gegen das Vergessen" unterstützt die "Schweinfurter Erklärung", weil sie sich nachdrücklich für die Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt einsetzte. Online hat die Erklärung bereits über 23.000 Unterschriften erhalten. Die "Initiative gegen das Vergessen" setzt sich seit den 1980er Jahren intensiv mit der Schweinfurter Nazi-Zeit auseinander. Anfangs war sie laut Bonengel als "Nestbeschmutzer" diskriminiert worden. "Ein Ziel der Gruppe war, es auf den braunen Restschmutz hinzuweisen. Wege zu diesem Ziel waren und sind Zeitzeugengespräche, Führungen, umfassende Recherchen, Informationsveranstaltungen insbesondere für junge Menschen", schreibt Bonengel abschließend.