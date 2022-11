Aktionen zum "Orange Day" in Niederbayern und der Oberpfalz

Zum "Orange Day" am Freitag, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wird in Niederbayern und der Oberpfalz mit der Farbe Orange und mit verschiedenen Aktionen auf die Situation aufmerksam gemacht und dagegen demonstriert.

Orange Beleuchtung fällt aus Energiespargründen aus

In Niederbayern beteiligen sich die Stadt Landshut und der Zonta Club Landshut an der internationalen Kampagne. Die Stadt wird in diesem Jahr aus Energiespargründen auf die sonst an diesem Tag übliche orangefarbene Beleuchtung wichtiger Gebäudefassaden wie Rathaus, Polizeigebäude und Theater verzichten. Stattdessen sollen in der gesamten Stadt verteilte orangefarbenen Frauenschuhe auf die Ächtung von Gewalt gegen Frauen hinweisen. In den Straßen, aber auch in den Schaufenstern vieler Geschäfte.

Ganztags Aktionen in Landshut geplant

Die Aktion in Landshut wird am Freitag um 11 Uhr vor dem Rathaus in der Landshuter Altstadt offiziell gestartet. Eine orangefarbene Bank und orange lackierte Frauenschuhe sind vor dem Rathaus zusammen mit dem Banner "Zonta says No" am Rathausbalkon sichtbare Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen.

Ab 18 Uhr findet zudem ab dem Ländtor ein Stadtrundgang mit Stadtführer Christian Baier statt. Hierzu sind alle Landshuter herzlich eingeladen. Auch die Frauenhäuser zum "Orange the World Tag" sind am Freitag auf dem Wochenmarkt und im einem großen Einkaufszentrum in der Stadt mit einem Info-Stand vertreten.

Weiden: Filmvorführung, Flaggen und Diskussion

In der Oberpfalz wird der "Orange Day" in Weiden vom Inner Wheel Club Weiden in Zusammenarbeit mit der OTH Weiden ausgerichtet. Gestartet wird um 18 Uhr mit der Vorführung des französischen Dokumentarfilms "Woman", der sich Geschichten von Frauen aus 50 verschiedenen Ländern widmet. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit musikalischer Begleitung.

Der Weidner Oberbürgermeister Jens Meyer hisst gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Susanne Reinhardt, die Fahne von Terre des Femmes, einer Organisation die sich für Menschenrechte für Frauen einsetzt. Außerdem sollen die Fahnenmasten rund um das Rathaus orange beflaggt werden – bis zum 10.12., dem Tag der Menschenrechte.

Flaggen statt Beleuchtung in Regensburg

Auch in Regensburg hisst Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer um 12:30 Uhr am Domplatz die Fahne von Terre des Femmes, die sich auch in der Maximilianstraße und am Landratsamt finden lassen. Am Thon-Dittmer-Palais und vor dem historischen Museum am Dachauplatz hisst die Stadt Fahnen des Bundesnotruftelefons mit dem Logo des Regensburger Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt – auch hier sollen die Fahnen bis zum 10.12. hängenbleiben. Wegen der Energiekrise verzichtet auch die Stadt Regensburg diesmal drauf, öffentliche Gebäude in oranger Farbe anzustrahlen.

Um 17 Uhr soll eine Kundgebung vor dem Dom zum Thema "Für grenzenlosen Feminismus und gegen patriarchale Gewalt" stattfinden. Veranstaltet wird sie von einem Bündnis aus den Organisationen eben.widerspruch, Seebrücke Regensburg sowie der Studierendenvertretung der Universität Regensburg. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema der andauernden Proteste und Revolution im Iran.

Über 1.400 Fälle von häuslicher Gewalt in der Oberpfalz in 2021

Auch das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg hisst stellvertretend für sämtliche Polizeidienststellen in der Oberpfalz orange Fahnen. "Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen", so das Präsidium in einer Mitteilung. Im Jahr 2021 verzeichnete die Polizei Oberpfalz 1405 Fälle von häuslicher Gewalt. Knapp 80 Prozent der Opfer waren dabei Frauen oder Mädchen.

Auch kleinere Städte beteiligen sich

In Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach finden anlässlich des "Orange Days" am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 15 Uhr, Stadtführungen zum Thema "Sulzbachs starke Frauen" statt. Treffpunkt ist jeweils am Löwenbrunnen am Luitpoldplatz.

Der "Orange Day" findet seit 1999 jedes Jahr am 25. November statt. Der Gedenk- und Aktionstag soll zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Art gegenüber Frauen und Mädchen beitragen und daran erinnern, dass Frauenrechte weltweit keine Selbstverständlichkeit sind. Ursprung des Gedenktags war die Ermordung der Schwestern Mirabal, Regimegegnerinnen aus der Dominikanischen Republik. Sie wurden 1960 vom Militär umgebracht.