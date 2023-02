Aktionen zum Jahrestag des Kriegsbeginns auf die Ukraine

Am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Die Stadt München bekräftigt ihre Solidarität mit den Betroffenen zum ersten Jahrestag des Angriffskrieges. Im Mittelpunkt steht die Partnerstadt, die ukrainische Hauptstadt Kiew, die in München ganz bewusst nach der ukrainischen Schreibweise Kyiv genannt wird.

Ukrainische Flagge an öffentlichen Gebäuden

Am Freitagnachmittag will Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei einer Kundgebung der Ukrainer auf dem Marienplatz sprechen. Am Rathaus wird ein Banner in den Nationalfarben der Ukraine mit der Aufschrift "Freedom for Ukraine is freedom for Europe" angebracht. Bereits seit einem Jahr ist die ukrainische Flagge gehisst, die am Jahrestag auch andere öffentliche Gebäude tragen werden.

Friedenstauben als Plakataktion

Am Odeonsplatz wird am Freitag die Plakataktion "365 Tage Krieg - 365 Friedenstauben" gestartet. Die Münchner Künstlerin Cordula Tettau hat seit dem ersten Kriegstag täglich einen Menschen eine Friedenstaube zeichnen lassen. Freunde und Bekannte hat sie ebenso angesprochen wie Fremde. Die Ergebnisse sind bis 6. März an einer Litfasssäule zu sehen.

Geld- und Sachspenden für das Kriegsgebiet

In München leben offiziell rund 16.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Die Stadt unterstützt aber auch die Menschen im Kriegsgebiet. So wurden mit Sachspenden von Unternehmen und den Geldspenden von Bürgern, welche die Stadt auf 4,5 Millionen Euro aufgestockt hat, Hilfsgüter und -leistungen zur Verfügung gestellt. Unter anderem wurden Lebensmittel, Kleidung, Generatoren und mehr als 200 Fahrzeuge in die Ukraine gebracht - darunter 24 mit medizinischen Gütern gefüllte Krankenwagen.