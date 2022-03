Aktionen zum globalen Klimastreik auch in Mittelfranken

Weltweit hat die Klimaschutz-Bewegung Fridays For Future zu Demonstrationen für "Frieden und Klimagerechtigkeit" aufgerufen. Die größte Veranstaltung in Bayern soll auf dem Münchner Königsplatz stattfinden. Auch in Mittelfranken beteiligen sich lokale Gruppen an dem Protest.

In Erlangen zieht Demo ab 11.30 Uhr durch die Stadt

Um 11.30 Uhr wollen sich die Klimaschützer in Erlangen auf dem Schlossplatz treffen. Nach einem Demonstrationszug durch die Stadt wird auf dem zentralen Platz auch eine Schlusskundgebung stattfinden.

Nürnberg: Welt wird immer dunkler

In Nürnberg ruft die Kreisgruppe des BUND Naturschutz gemeinsam mit Fridays For Future zum Klimastreik auf. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor der Lorenzkirche. Das Motto hierfür lautet "Menschen vor Profite – weltweit!"

Ab 18.30 Uhr wird dann vom Kornmarkt aus eine Sonnenuntergansdemo starten. Damit wollen die Umweltschützer ihre Sorge unterstreichen, dass auch die Welt aktuell zunehmend dunkler wird.

In Ansbach Demo um die Altstadt

In Ansbach ist eine Demonstration rund um die Altstadt geplant. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Martin-Luther-Platz.

Hubert Weiger spricht in Fürth

Um 16.00 Uhr treffen sich in Fürth die Klima-Aktivisten auf dem Grünen Markt. Mit dabei ist auch Hubert Weiger, langjähriger Vorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland und des BUND Naturschutz in Bayern. Er wird in Fürth über die Klimakrise und die Energiewende sprechen.