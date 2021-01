Aktionen von Corona-Gegnern an unterfränkischen Autobahnen

Corona-Gegner hatten für das Wochenende Blockade-Aktionen auf den Autobahnen angekündigt, auch in Unterfranken. Schon am Nachmittag musste die Polizei mehrmals eingreifen. Wirkliche Blockaden oder Verkehrsstörungen auf den Autobahnen gab es laut Polizei zwar nicht. Aber auf der A7 war zum Beispiel eine Frau mit ihrem Auto in langsamer Geschwindigkeit unterwegs und hat Fahnen geschwenkt. Als die Polizisten sie zum dritten Mal erwischten, nahmen sie ihr den Autoschlüssel vorübergehend weg. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt zwei Fahrzeuge an der Weiterfahrt gehindert.

Treffpunkt der Corona-Gegner an Autobahn-Parkplätzen

Gegner der Corona-Maßnahmen hatten sich gegen 14.30 Uhr mit ihren Autos an Parkplätzen in der Nähe von Autobahn-Auffahrten getroffen. Sie hatten Transparente, Plakate und Schilder dabei, um ihre Meinung zu äußern. Die Polizei war auf die Aktionen vorbereitet und mit einem Großaufgebot von Beamten im Einsatz. Rund 60 Autofahrer und ihre Beifahrer wurden von der Polizei kontrolliert.

Demonstranten versuchten, auf die Autobahn zu kommen

Der Großteil zeigte sich laut Polizei einsichtig und verstaute die Schilder sicher im Auto. Doch ein Teil der Demonstranten weigerte sich und versuchte trotzdem, auf die Autobahnen zu kommen. "Sie versuchten, auf der Autobahn unter Verwendung von Kundgebungsmitteln und der damit verbundenen Gefahr der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer ihre politische Meinung zum Ausdruck zu bringen", so Polizeisprecher Andy Laacke. Die Polizisten stellten deshalb Fahnen und Plakate sicher.

Polizei-Bilanz: Mehrere Anzeigen und Verstöße

Die Bilanz der Polizei: Eine Person muss sich wegen Nötigung im Straßenverkehr durch langsames Fahren und Ausbremsen verantworten. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet und 24 Ordnungs-Widrigkeiten angezeigt. Die Rede ist von Verstößen gegen die Maskenpflicht, die Kontakt- und die Ausgangsbeschränkungen.

Rund 100 Fahrzeuge von Corona-Gegnern unterwegs

In der Spitze waren laut Polizei in Unterfranken rund 100 Fahrzeuge von Corona-Gegnern unterwegs. Sie sollen Anhänger der sogenannten D-Day 2.0-Bewegung gewesen sein. Dabei handelt es sich um ein europaweit agierendes Netzwerk, das mit Blockade-Aktionen an zentralen Verkehrs-Punkten auf sich aufmerksam machen will.

Polizei konnte Blockade von Autobahnen verhindern

"Das Konzept der unterfränkischen Polizei, gefährliche Aktionen auf den Autobahnen durch starke Präsenz und intensive Kontrollen zu verhindern, ist aufgegangen. Es kam zu keinen Blockade-Aktionen oder nennenswerten Verkehrs-Störungen auf den Autobahnen", so Laacke weiter. Auch ein geplanter Autokorso auf der A7 kam nicht zu Stande.

Ähnliche Aktionen schon in Mittelfranken und Oberbayern

Ähnliche Aktionen gab es bereits Anfang Januar, heißt es von der Polizei. Am Dreikönigstag hatten Corona-Gegner versucht, auf der A73 bei Erlangen und am Autobahnkreuz München-Ost den Verkehr lahm zu legen. Die Polizei musste einschreiten und konnte die Blockade-Aktionen verhindern. Die Fahrzeuge und Teilnehmer wurden gestoppt.