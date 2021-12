Corona-Impfaktionen für Kinder sollen Mittwoch in Bayern starten

Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen noch vor Weihnachten die Möglichkeit einer Corona-Impfung erhalten. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erneut bekräftigt.

Das Bayerische Gesundheitsministerium habe die Impfzentren bereits aufgefordert, besondere Impfangebote für Kinder von fünf bis elf Jahren und deren Familien anzubieten. Wenn morgen die ersten Chargen des Kinderimpfstoffs in Deutschland verteilt werden, kann es laut Holetschek in den Impfzentren ab Mittwoch losgehen.

Impfzentren in Bayern sollen Aktionen für Familien anbieten

Wie das dann konkret funktioniert, hängt nach Holetscheks Angaben von den Gegebenheiten beim jeweiligen Impfzentrum ab: Als Beispiele werden Reihenimpfungen mit Zeitslots für Familien, Familienimpftage oder eigene Impflinien genannt.

Eltern sollten ihre Kinder vorab telefonisch beim Impfzentrum anmelden, rät das Gesundheitsministerium einige Zentren bieten demnach auch eine digitale Anmeldung an. Eine Terminvereinbarung über die Plattform BayIMCO werde erst noch vorbereitet. Laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek haben die Impfzentren bislang Impfstoff für 240.000 Kinderimpfungen bestellt.

Stiko empfiehlt Impfung für Kinder mit Vorerkrankung

Hinzu kommt der Impfstoff, den die Kinderärzte für ihre Praxen geordert haben. Auch sie sollen morgen die ersten Impfstofflieferungen bekommen. "Neben den Impfzentren sind die Kinder-, Jugend- und Hausärzte die zentralen Akteure bei den Kinderimpfungen", so Holetschek. Sie können die Eltern und ihre Kinder individuell beraten. Die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) angekündigte Empfehlung begrüßt der Minister.

Erst vor vier Tagen hatte die Stiko angekündigt, dass sie Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen empfehlen will. Die Impfempfehlung soll auch für Kinder gelten, in deren Umfeld sich Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs befinden. Außerdem sollen auch alle anderen Kinder auf "individuellen Wunsch" und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können.

Um eine finale Empfehlung der Stiko handelt es sich dabei allerdings noch nicht. Es läuft noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Auf die Entscheidung der Stiko war mit Spannung gewartet worden, weil sich Ärzte in Deutschland in aller Regel an deren Beschlüssen orientieren und nur auf Basis ihrer Empfehlungen impfen.

Kinderimpfstoff mit verringerter Dosis

Rechtlich möglich ist das Impfen von Kindern bereits, mit einer geringeren Biontech-Dosis. Ende November hatte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für den Einsatz des Impfstoffs bei Kindern gegeben. Der spezielle Kinderimpfstoff, der ab morgen in Deutschland verteilt wird, enthält ein Drittel einer Erwachsenen-Dosis und wird zweimal im Abstand von drei Wochen in den Oberarm verimpft.

Kritiker halten Risiko-Nutzen-Verhältnis für unausgewogen

Eine Infektion mit Sars-CoV-2 verläuft für Kinder meist mild oder sogar ohne Symptome. Treten Symptome auf, dann handelt es sich laut RKI häufig um Husten und Fieber. In seltenen Fällen treten schwere Krankheitsverläufe auf. Daher gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik an den Kinderimpfungen. Kritiker halten eine Impfung mit eventuellen Impfreaktionen für zu riskant bei gleichzeitig geringem persönlichem Nutzen für die Kinder.

Post-Covid kann auch Kinder treffen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnt jedoch: Auch wenn Kinder nur selten schwere Verläufe erleiden, könnten sie von Langzeitfolgen in Form von Post-Covid betroffen sein und Infektionen weitertragen.

Auch die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich deshalb für leicht zugängliche Corona-Impfangebote für Kinder von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Den Start der Kinder-Impfungen nannte Spiegel ein gutes Signal. "Es ist ganz wichtig, dass sich Familien gut informieren und beraten lassen können und dann hoffentlich zu dem Schluss kommen, ihre Kinder impfen zu lassen", sagte Spiegel der Funke Mediengruppe.