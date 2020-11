Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" startet trotz Corona

Die Geschenk-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" findet in diesem Jahr auf jeden Fall statt. Aufgrund der Corona-Einschränkungen seien die Abgabezeit auf die Woche vom 9. bis 16. November beschränkt, teilt die ehrenamtliche Helfergruppe in Stein bei Nürnberg mit.

Weihnachtsfreude für arme Kinder

Die Aktion macht bedürftigen Kindern eine besondere Weihnachtsfreude: Geschenke für Kinder verschiedener Altersstufen werden in Schuhkartons gepackt und an Sammelstellen abgegeben. Die Geschenkpäckchen enthalten in der Regel eine Mischung aus Schulmaterialien, Hygieneartikeln, Süßigkeiten, Bekleidung und Spielsachen.

Freiwillige Helfer

Rund 5.000 Freiwillige in ganz Deutschland helfen dabei mit, darunter auch eine Gruppe Ehrenamtlicher aus Nürnberg-Eibach und Stein bei Nürnberg, Sie werden nach der Abgabe die Päckchen kontrollieren und sie für den Versand vorbereiten. Manchmal müssen sie auch umpacken oder alte und gebrauchte Sachen ersetzten. So können die Organisatoren dafür sorgen, dass die Pakete ungefähr gleichwertig sind und keine verbotenen Dinge enthalten, wie bestimmte Lebensmittel oder Spielzeugwaffen. Erst dann werden die Kartons auf die Reise geschickt, meist ins östliche Europa, und dort verteilt.

Packanleitung und Geschenketipps

Alle weiteren Infos finden sich auf der Website des Organisators Samaritan's Purse e. V.:

https://www.diesamariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton

Dort sind auch eine Packanleitung und Geschenketipps für drei verschieden Altersstufen zu finden sowie Infos zu den Abgabestellen. "Werden Sie aktiv und kreativ und regen gerne weitere Menschen an, sich zu beteiligen" fordert die Koordinatorin Birgit Schmidt aus Stein auf.

470 Abgabestellen in Bayern

Die nach Angaben von Samaritan's Purse e.V. weltweit größte Geschenk-Aktion findet im deutschsprachigen Raum zum 25. Mal statt. An mehr als 470 Orten in Bayern können die gefüllten Geschenkpakete abgegeben werden.