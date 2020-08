Aktion toter Winkel: Verkehrserziehung in den Ferien

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Röthlein (Lkr. Schweinfurt) setzten sich die Grundschüler mit dem toten Winkel auseinander und damit, dass man darin sozusagen unsichtbar ist. Die Gemeinde hatte die Aktion gemeinsam mit einer Fahrschule veranstaltet, um den Kindern die Gefahren im Straßenverkehr, die von Großfahrzeugen ausgehen, näherzubringen und sie dafür zu sensibilisieren.

Highlight: Die Fahrt im Lkw

Alle Kinder durften in die Rolle des Lkw-Fahrers schlüpfen und den toten Winkel selbst erfahren. Anschließend zeigte Fahrlehrer Matthäus Eckert, was es heißt, beim Abbiegen zu nah an einem Lkw zu stehen – ein aufgebautes Fahrrad wurde angefahren, die Kinder waren beeindruckt. Insgesamt sei die Aktion gelungen und die Kinder hätten ein Gespür für den Umgang mit Lastwagen bekommen, so Fahrlehrer Eckert.