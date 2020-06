Aktion "Stumme Künstler" auf der Hafentreppe in Würzburg

Etwa 80 lokale Teilnehmer aus der Kulturbranche wollen sich heute zwischen 17.00 bis 18.00 Uhr auf der Hafentreppe am Kulturspeicher in Würzburg versammeln. Mit einer kreativen Performance wollen die Kulturschaffenden aller Sparten ihre Forderungen an die Politik zum Ausdruck bringen. Betroffene geben einen Einblick in ihre jeweilige Situation im Schatten der Pandemie. Musikalische Akzente setzen Nils Hübenbecker (Gitarre), Ralph Stövesandt (singende Säge), Birgit Süß (Gesang) und Hussein Mahmoud (Saz). Lisa Kuttner trägt einen tänzerischen Impuls bei.

Hilferuf und Performance

Passend zum Beethovenjahr erklingt auch die "Ode an die Freude" - allerdings nur jeder vierte Ton, um die derzeit notwendigen Abstandsregeln zu symbolisieren. Die Linken-Bundestagsabgebordnete Simone Barrientos und der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib haben ihre Teilnahme zugesagt. Csaba Beke (Theaterleiter Chambinzky) sowie die Initiative Kulturschaffende aus Baden-Württemberg und Kilian Forster, Initiator der "Stummen Künstler" aus Dresden berichten. Nach Würzburg geholt hat das Projekt der Dachverband freier Würzburger Kulturträger. Die nächsten Stationen der Deutschlandtour der "Stummen Künstler" sind Augsburg und München.

Kein Publikum erwünscht

Die Kundgebung ist nur für die Presse gedacht, nicht für Publikum. Die freien Künstler und Solo-Selbstständigen befinden sich wegen der Corona-Pandemie inzwischen seit Wochen in einer existenzbedrohenden Situation. Die bisher auf Bundes- und Länderebene bereitgestellten Soforthilfen greifen für die meisten Solo-Selbstständigen, Kleinunternehmen und Freischaffenden in der akuten Situation leider nach wie vor nicht. Deshalb schließen sich die Kulturschaffenden aller Branchen bundesweit zusammen und geben denjenigen eine Stimme, die zurzeit stumm sind.

