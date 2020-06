Aktion "Stadtradeln": Bamberg wirbt fürs Radfahren

Stadt und Landkreis Bamberg rufen zum Kilometerfressen auf: In den kommenden 21 Tagen sollen die Teilnehmer bei der Aktion "Stadtradeln", bei dem auch andere bayerische Städte mitmachen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, heißt es in einem Schreiben der Behörden.

Radler können online Kilometer sammeln

Die Strecke könne nach vorheriger Registrierung auf einer Website oder in einer App eingetragen werden. Dadurch soll nicht nur ein Zeichen in Zeiten des Klimawandels gesetzt werden. Die Aktion soll auch ein Schritt in Richtung Mobilitätswende sein, heißt es aus dem Bamberger Rathaus.

"Stadtradeln" aktivierte rund 2.000 Radfahrer in Bamberg

Die Region nimmt an dem deutschlandweiten Wettbewerb bereits zum fünften Mal teil. Im vergangenen Jahr machten rund 2.000 Radfahrer mit und sammelten mehr als 400.000 Kilometer. Im Stadtgebiet Bamberg wurde bei der Teilnehmerzahl des "Stadtradelns" zudem erstmals die Tausender-Marke geknackt.