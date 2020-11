Aktion "Sozialer Adventskranz" bewirtet Bedürftige in Regensburg

In Regensburg beginnt am ersten Advent die Aktion "Sozialer Adventskranz" für Bedürftige. An allen vier Adventssonntagen wird an wechselnden Örtlichkeiten von 12 bis 14 Uhr ein Mittagessen ausgegeben. Organisiert wird die Aktion, die heuer ihre Premiere hat, von der Caritas, der Innenstadtseelsorge, den "Rengschburger Herzen" und dem Verein "Gastfreundschaft hilft Regensburg".

Verteilung von Nikolaussäckchen

Die Caritas Regensburg bietet am ersten Advent eine Mittagsausgabe bei der Fürstlichen Notstandsküche am Emmeramsplatz 5 an. Am zweiten Advent, den 06. Dezember 2020, veranstaltet die Innenstadtseelsorge Regensburg im Pfarramt am Wiesmeierweg die zweite Mittagsausgabe. Und weil an dem Sonntag auch Nikolaus ist, werden zudem Nikolaussäckchen verteilt.

Weihnachtliche Haxen

Den dritten Advent übernehmen die Rengschburger Herzen. Auf dem Gelände der Firma Cascada in der Straubinger Straße 25 werden am 13. Dezember 2020 weihnachtliche Haxen ausgegeben. Am vierten Advent gibt "Gastfreundschaft hilft Regensburg" dann ein Weihnachts-Essen am Bismarckplatz 4, beim Marple and Stringer, aus.