Aktion "Sicher zur Schule": Ehrenamt kann Leben retten

Brav stehen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a an der Kreuzung. Sie wollen auf die andere Straßenseite, zur Grundschule an der Flurstraße in München. Doch als die Ampel auf Grün schaltet, zögern sie: Denn den Einsatz zur Straßenüberquerung gibt heute Florian Herrmann (CSU), Leiter der Staatskanzlei. In neongelber Warnweste und mit einer Kelle in der Hand spielt er "Schulweghelfer" und winkt die mit Warnumhängern ausstaffierten Kinder über die Straße.

Schulweghelfer: Ein "unverzichtbares" Ehrenamt

Traditionell zu Beginn des neuen Schuljahrs machen bayerische Politikerinnen und Politiker auf die Gefahren für Schulkinder im Straßenverkehr aufmerksam. Wie man den Schulweg alleine meistert, müssen die Jüngsten erst lernen. Deshalb stehen an besonders gefährlichen Stellen oft ehrenamtliche Schulweghelferinnen und -helfer bereit, die die Kinder sicher über die Straße geleiten und andere Verkehrsteilnehmer auf sie aufmerksam machen. "Unverzichtbar" sei dieses Ehrenamt, sagte Florian Herrmann dem BR: In den vergangenen Jahrzehnten sei an den Stellen, die durch Schulweghelfer gesichert wurden, kein Kind mehr tödlich verunglückt.

Schulweghelfer dringend gesucht

Die Grundschule an der Flurstraße, die Herrmann am Donnerstag besuchte, hat derzeit allerdings keine Schulweghelfer. Dabei seien die an einigen Stellen dringend nötig, so die Schulleiterin Claudina Wiessner: "Wir haben an der Einsteinstraße einen sehr gefährlichen Übergang. Die Kinder, die von dort kommen, werden oft von ihren Eltern begleitet.“ Seit Jahren sei man auf der Suche nach einem oder einer Ehrenamtlichen, „aber wir können niemanden finden“. Dabei sei es "eine wunderbare Aufgabe“, so Wiessner, weil man die Kinder schnell kennenlernen - und von ihnen geliebt werde: "Ich weiß von unserer vorherigen Schulweghelferin, dass sie morgens auch oft einen Kaffee mitgebracht bekommen hat oder ein Croissant.“

Auszeichnung für Ehrenamtliche

Mangels eigener Schulweghelfer ehrte Florian Herrmann in der Grundschule an der Flurstraße zwei langjährige Ehrenamtliche von anderen Schulen mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß. Der 76-jährige Alfons Hofer wurde von seiner Frau überredet, sich zumindest für ein Jahr als Schulweghelfer zu melden. Das war vor 15 Jahren, und noch immer steht Hofer morgens an "seiner" Kreuzung. "Ich mach`s einfach gern“, sagt er, "da ist immer was los.“

Viele, aber nicht genug

Mit rund 27.000 Schulweghelferinnen und –helfern steht Bayern sehr gut da – in allen anderen Bundesländern zusammen gibt es etwa genauso viele. "Aber wir können nie genug haben“, sagt Wolfgang Prestele, Sprecher der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule – sicher nach Hause“. Das Beispiel der Grundschule an der Flurstraße zeige, dass durchaus noch weitere Ehrenamtliche gebraucht würden.

Wer Schulweghelfer werden will, braucht nicht viel mehr als die Lust dazu und morgens oder mittags etwa 30 bis 45 Minuten Zeit. Manche Kommunen, etwa München, zahlen eine Aufwandsentschädigung; unfallversichert sind die Schulweghelfer auch. Informationen erteilen die örtlichen Kommunen, Schulen oder auch die Polizei.